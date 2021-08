JMS Live Stream Tuning Event - Part II am 04.09.2021

Wenn man überhaupt etwas positives über die weltweite Corona-Pandemie sagen kann, dann wohl, dass sie die Digitalisierung – insbesondere in Deutschland – sprunghaft vorangetrieben und neue Digital-Wege aufgezeigt hat.So haben Online-Konferenzschaltungen und Livestreams der klassischen Meeting- und Messen-Kultur anno 2021 regelrecht den Rang abgelaufen. Vor diesem Hintergrund präsentieren auch die Tuning- und Zubehör-Spezialisten von JMS Fahrzeugteile sich und ihre Partner nach der erfolgreichen Premiere dieses Konzepts im vergangenen Jahr am 04. September 2021 bereits zum zweiten Mal live im Netz: Im großen JMS Live Stream Tuning Event, welches ab 10:00 Uhr aus der Motorworld Metzingen online auf Sendung gehen wird.Die Zuschauer, welche sich über den Youtube-Kanal „JMS Fahrzeugteile. GmbH“ übrigens auch interaktiv in den Live Stream einschalten und beispielsweise Fragen stellen und Anregungen geben können, erwartet dann rund sieben Stunden kurzweiligen Infotainments in dessen Fokus die Präsentation rund 50 getunter Show- und Projektfahrzeuge sowie die Entüllung interessanter Tuning-Produktneuheiten stehen.Das Fahrzeugportfolio reicht vom Kleinwagen über Oldtimer und Sportwaren bis hin zu dicken SUVs. Als Live Stream-Partner sind unter anderem dabei: KW und ST suspensions, AP Sportfahrwerke, Aerotechnik, Foxed, Gladen Mosconi, Eisenmann Exhaust Systems, Schmidt Felgen, Racechip, OZ Racing Wheels, Sparco Wheels und MSW Wheels sowie Eibach Fahrwerkstechnik, Giacuzzo, Oxigin und Carmani sowie Airflair und Ecocut.Durch das Programm führt der unterhaltsame Moderator William DeFens Foster, ihm zur Seite steht das Topmodel Sabrina Doberstein, welches auch als Markenbotschafterin der JMS-Felgenlabels Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sport Wheels fungiert. Für gute Unterhaltung sorgen ferner Russak und Polak vom komödiantischen Drifteam Driftinglele und der bekannte Youtuber Stas von Time2Drive.Als abschließenes Highlight erwartet die Zuschauer das Finale eines großes Gewinnspiels mit attraktiven Preisen im Gesamtwert von 4.500 Euro. Teilnehmen kann man an diesem bis zum 01.09.2021 auf dem Instagram-Kanal „jms_fahrzeugteile“.Zu sehen ist das Live Stream Tuning Event 2021 natürlich auf dem JMS-Youtube-Channel „JMS Fahrzeugteile. GmbH“. Wer nicht bis zum 04.09.21 warten möchte, der kann sich den Vorjahrs-Stream nochmals ansehen unter: www.youtube.com/watch?v=qI-iYv9bqW4 Interessierte Medienvertreter lädt JMS herzlich ein, bei der Produktion des Streams in der Motorworld Metzingen „live“ dabei zu sein! Voranmeldung bis zum 01.09.2021 ist aufgrund der Corona-Bestimmungen allerdings erforderlich unter folgenden Kontaktdaten:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de