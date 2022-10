JMS Fahrzeugteile meets Barracuda Racing Wheels: A4 auf Tzunamee EVO-Felgen

Die Ankunft der neuen A4-Generation, die zugleich wohl die letzte mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren sein wird, steht langsam aber sicher vor der Tür, die Markteinführung soll 2023 erfolgen. Kein Wunder, ist es doch höchste Zeit für einen Modellwechsel: Die noch aktuelle Baureihe B9 ist schließlich bereits seit ziemlich genau sieben Jahren auf dem Markt. Wirklich zum alten Eisen gehört sie freilich trotzdem noch nicht, hält sich auf das Jahr 2022 gesehen bisher immer noch wacker in der Top 25 der Fahrzeuge mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland.Auch in der Tuning-Szene erfreut sich der Ingolstädter Mittelklässler durchaus guter Resonanz. Dies beweist etwa dieser von JMS Fahrzeugteile vorgestellte A4 Avant der bis 2019 gebauten Vor-Facelift-Version.Die Spezialisten aus dem schwäbischen Neckartenzlingen rüsteten den Kombi mit einem Felgensatz der Marke Barracuda Racing Wheels aus, für deren Räder sie mit Ausnahme der Schweiz den weltweiten Vertrieb übernommen haben. Die Wahl fiel auf die konkav gestalteten Tzunamee EVO-Felgen mit Finish in Silver Brushed und der Dimensionen 9x20 Zoll rundum. Die aufgezogene Bereifung misst 245/30ZR20. Die ergänzende Tieferlegung der Karosserie um vorne 35 und hinten 30 Millimeter ist einem Satz KW-Gewindefedern zu verdanken.Einen weiteren optischen Akzent setzt die aus dem hauseigenen Racelook-Programm von JMS stammende Frontlippe. Sie verleiht der Front des A4 einen noch markanteren und sportlicheren Auftritt, ohne dabei zu dick aufzutragen. Ferner besitzt sie einen integrierten Diffusor. Erhältlich ist die Lippe gleichermaßen für Vor-Facelift-Modelle mit oder ohne S Line-Bodykit.Die hochwertigen JMS-Produkte erhalten Sie im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile ( www.jms-fahrzeugteile.de ). Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de