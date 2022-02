JMS Fahrzeugteile, Tuning- und Felgenkataloge von JMS ab sofort erhältlich

Seit mehr als 30 Jahren sind die Jungs von JMS Fahrzeugteile aus dem schwäbischen Neckartenzlingen eine feste Größe und absolute Spezialisten im Tuning-Bereich. Das Team fungiert nicht nur als exklusiver Europavertrieb für die hochwertigen Felgen der Marken Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels. Darüber hinaus bietet es auch Felgen sowie diverse Tuning-Komponenten jeglicher Art unterschiedlicher anderer Hersteller wie beispielsweise ABT Sportsline, Rieger Tuning, JE Design, H&R, Ingo Noak Tuning, Irmscher, Eibach, KW, Recaro und vielen mehr. Und last but not least bietet JMS mit den Racelook-Teilen natürlich auch hauseigene Karosserieparts an.



Einen Überblick über das somit schier riesige Tuning-Angebot von JMS Fahrzeugteile bietet alljährlich eine ganze Reihe an Katalogen. Die brandneuen 2022er Ausgaben sind ab sofort erhältlich. Hier wird garantiert jeder Tuningfreund fündig. Dies gelingt umso einfacher, da JMS bereits eine Aufteilung der Komponenten auf mehrere eigenständige Kataloge je mach Fahrzeugmarke vorgenommen hat: So gibt es je ein eigenes Druckwerk für BMW (40 Seiten), Ford (32 Seiten), Mercedes/Smart (40 Seiten) und Opel (32 Seiten) sowie einen gemeinsamen für die Marken des VW-Konzerns, sprich Audi, Cupra, Seat, Skoda und Volkswagen (96 Seiten). Hinzu kommt der Premium Cars-Katalog (64 Seiten), in dem Besitzer hochwertiger Sport- und Luxuswager die passenden Teile zur Individualisierung ihrer Schätzchen finden – von Porsche über Ferrari, Maserati, Range Rover und Lamborghini bis hin aber auch zu den Top- und Oberklassemodellen von Audi, BMW und Mercedes.



Wer auf der Suche nach neuen Leichtmetallrädern ist, der sollte sich den umfangreichen, 148 Seiten starken Felgen-Katalog 2022 genauer ansehen: Er stellt nicht nur die Felgen aus dem Hause Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels detailliert vor, sondern bietet ein nahezu allumfassendes Bild des Felgenmarktes von A wie ATS über BBS, Brock, Breyton, Carmani, Diewe, Hamann Motorsport, mbDESIGN, MSW, Oxigin, Schmidt, Rial und einige mehr bis hin zu T wie TEC Speedwheels und Tomason. Da blieben ganz sicher keine Wünsche offen!



Gemeinsam ist allen Katalogen, dass sie dank QR-Codes, die zu Produktvideos sowie -bildern und weiteren Informationen weiterleiten, eine interaktive und multimediale Dimension haben. Erhältlich sind sie allesamt ab sofort bequem und kostenlos per pdf-Download über die JMS-Webseiten. Wer lieber klassisch im gedruckten Katalog blättern will, kann sie sich alternativ im Onlineshop bestellen oder natürlich vor Ort am Unternehmenssitz in Neckartenzlingen abholen. JMS-Vertriebspartner haben zudem die Möglichkeit größere Mengen zur Weitergabe an Kunden anzufordern.