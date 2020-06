JMS Fahrzeugteile, Porsche 997 Carrera 4S

Seit vielen Jahrzehnten ist der Porsche 911 einer der Inbegriffe schlechthin für einen begeisternden Sportwagen. Mit seinem Sechszylinder-Boxermotor im Heck und der seit jeher grundsätzlich unveränderten, charakteristischen Karosserieform ist er extrem beliebt und gehört für viele Autofans sicherlich zu den absoluten Traumwagen – und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dabei muss es noch nicht einmal unbedingt ein Turbo, GT3 oder sonstiges Sport- oder Topmodell sein. Bereits die Basisausführungen verkörpern den Mythos 911 geradezu perfekt. Dies beweist etwa dieses Exemplar aus Kroatien, das noch dazu auf hochwertigen Leichtmetallfelgen steht.Der Carrera 4S der Modellgeneration 997 erhielt bei dem Unternehmen Formula aus Rijeka, das als dortiger Stützpunkt von JMS Fahrzeugteile fungiert, einen Satz Ultraleggera-Räder. Die extrem beliebten OZ-Felgen mit sechs Doppelspeichen besitzen an der Vorderachse die Dimensionen 8,5x19 und hinten 11x19 Zoll sowie dementsprechend Bereifungen in 235/35R19 und 305/30R19.Das Felgen-Finish in Matt Bronze verstärkt die Assoziationen zum Motorsport zusätzlich und setzen gekonnt Highlights am weiß lackierten Coupé. Selbiges gilt für die auf den Flanken aufgetragenen Zierstreifen in blau mit integrierten „Carrera 4S“-Schriftzügen.Übrigens: Mehr als 50 atemberaubende Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal von JMS Fahrzeugteile – reinklicken und abonnieren lohnt sich! Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS-Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de