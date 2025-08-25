Individualisierte Ikone: Audi TT auf Cor.Speed Kharma

Kaum zu glauben, aber der Audi TT ist mittlerweile schon seit etwa anderthalb Jahrennicht mehr als Neuwagen erhältlich. Dabei hat der kompakte,als Coupé und Roadstergebaute Sportwagen zu Lebzeiten wirklich Außergewöhnliches geschafft: Mit seinemcharakteristischen Design avancierte er nach der Einführung im Jahr 1998 quasi ausdem Stand zur automobilen Ikone, die sich eines Platzes in den Geschichtsbüchernsicher sein kann. Mehr als 660.000 Einheiten entstanden in drei Generationen überziemlich genau 25 Jahre hinweg. Zu den begeisterten Käufern und Käuferinnengehörte auch Christine, die Besitzerin des hiermit vorgestellten Coupé der letztenGeneration 8S. Der Wagen erhielt eine ganze Reihe an Individualisierungen, unteranderem einen Satz hochwertiger Cor.Speed Sports Wheels.Der Audi steht genauer gesagt auf den sich durch ein sehr technisch anmutendes,asymmetrisches Design auszeichnenden Kharma-Felgen. Dank der Produktion imFlow Forged-Verfahren fallen sie besonders leicht aus. Die Dimensionen betragen9x20 Zoll und die Bereifung misst 245/30R20. Mit ihrem Finish in Bronze Brushedsetzen sie zudem deutliche Eyecatcher am mit seiner weißen Lackierung von Hauseaus eher zurückhaltend auftretenden TT. Die üppige Tieferlegung ist einem H&R Deep-Gewindefahrwerk zu verdanken.Weitere optische Akzente setzen die Komponenten des Rieger Tuning-Bodykits,während die Friedrich Motorsport-Abgasanlage für einen angemessenen, kernigerenSound garantiert. EBC-Bremsscheiben und-beläge versprechen zu guter Letzt nochsouveränere Verzögerungswerte.Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal„Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil„corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe RacingWheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen-und Fachhandel.Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis-und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail:info@jms-fahrzeugteile.de