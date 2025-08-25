Individualisierte Ikone: Audi TT auf Cor.Speed Kharma
Der Audi steht genauer gesagt auf den sich durch ein sehr technisch anmutendes,asymmetrisches Design auszeichnenden Kharma-Felgen. Dank der Produktion imFlow Forged-Verfahren fallen sie besonders leicht aus. Die Dimensionen betragen9x20 Zoll und die Bereifung misst 245/30R20. Mit ihrem Finish in Bronze Brushedsetzen sie zudem deutliche Eyecatcher am mit seiner weißen Lackierung von Hauseaus eher zurückhaltend auftretenden TT. Die üppige Tieferlegung ist einem H&R Deep-Gewindefahrwerk zu verdanken.
Weitere optische Akzente setzen die Komponenten des Rieger Tuning-Bodykits,während die Friedrich Motorsport-Abgasanlage für einen angemessenen, kernigerenSound garantiert. EBC-Bremsscheiben und-beläge versprechen zu guter Letzt nochsouveränere Verzögerungswerte.
