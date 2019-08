Hamann-22-Zöller am Mercedes-AMG GLE 63 Coupé

Das Mercedes GLE Coupé ist mittlerweile schon etwas betagter, dabei aber nichtsdestotrotz nach wie vor ein repräsentativer und als AMG GLE 63 zudem extrem leistungsstarker Allradler. Die Spezialisten von JMS Fahrzeugteile haben nun ein veredeltes Exemplar des Topmodells aus Affalterbach vorgestellt.An seinen Achsen sind hochwertige Hamann Motorsport Challenge Black Line-Leichtmetallfelgen montiert. Sie besitzen die üppigen Dimensionen 10x22 respektive 12x22 Zoll. Die aufgezogenen Reifen weisen die Maße 285/40ZR22 an der Front und 325/35ZR22 am Heck auf. Um die Positionierung der mit einem Teilegutachten ausgerüsteten Kombination in den Radkästen zu optimieren, wurde zudem die Bodenfreiheit mittels eines Tieferlegungsmoduls aus dem Hause Carlsson verringert.Die hochqualitativen JMS-Produkte erhalten Sie im Mercedes-Benz-Autohaus sowie im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Oder natürlich, wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0Fax: +49 (0) 71 27 / 960 84 20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de