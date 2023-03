Giftgrüner Hot Hatch: Golf GTI Clubsport mit Bodykit, Barracuda Dragoons und Co.

Der Golf GTI ist seit fast 50 Jahren der Hot Hatch schlechthin und dabei als dynamisches Sportmodell natürlich auch einer der absoluten Lieblinge in der Tuning-Szene. Ein Clubsport-Exemplar der aktuellen achten GTI-Generation erhielt nun bei den Spezialisten von JMS Fahrzeugteile eine umfangreiche Veredelung, die seinen motorsportlich angehauchten Look noch unterstreichen.Ein absolutes Highlight ist sind zweifellos die neuen Räder aus dem Hause Barracuda Racing Wheels. Für diese Marke hat JMS Fahrzeugteile mit Ausnahme der Schweiz weltweit den exklusiven Vertrieb übernommen. Es handelt sich um Dragoon-Räder, die aus der Ultralight Series stammen und dementsprechend dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren sehr leicht sind. Die Dimensionen betragen 8,5x20 Zoll rundum und die aufgezogenen Reifen messen 235/30R20. Von dem Finish in klassischem Hyper Silber setzen sich die optionalen Nabendeckel in Rot und die schwarzen, eintragungsfreien Barracuda Racing Bolts kontrastreich ab. Die passende Tieferlegung, welche die neue Rad/Reifen-Kombination perfekt in ihren Behausungen sitzen lässt, ist einem KW Variante 3-Gewindefahrwerk zu verdanken. Die Reduktion der Bodenfreiheit beträgt vorne 45 und hinten 40 Millimeter.Bleibenden Eindruck hinterlässt der Clubsport ferner aufgrund der aufsehenerregenden Vollfolierung: Während ein Großteil der Karosserie in leuchtendem Grün ausgeführt ist, zeigen sich das Dach in Schwarz und die Motorhaube im Carbon-Look. Ferner trägt der Golf einen Bodykit, der eine Frontspoilerlippe, Seitenschweller-Ansätze und für das Heck einen Diffusor-Einsatz, ebenfalls seitliche Schürzen-Ansätze sowie eine zusätzliche Spoilerlippe für den Dachkantenflügel umfasst.Last but not least bescherte JMS Fahrzeugteile dem Kompaktsportler einen noch markanteren und satteren Sound: Dies gelang mit einer hauseigenen Abgasanlage, die am Heck in zwei dicken Endrohren mündet.Sämtliche Komponenten sind online bestellbar. Bei Bedarf können sie auch gleich vor Ort bei JMS Fahrzeugteile oder einem der zahlreichen nationalen und internationalen Stützpunkten installiert werden. Entsprechende Kontaktadressen sind auf Anfrage erhältlich.Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum JMS Fahrzeugteile-Programm direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0Fax: +49 (0) 71 27 / 960 84 20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de

www.jms-fahrzeugteile.de