Ford-Hot Hatch als individueller Eyecatcher: Focus RS auf Barracuda Dragoon-Felgen

„RS“ ist ein allgemein anerkanntes und markenübergreifend genutztes Kürzel für besonders sportliche und leistungsstarke Modellversionen. Das ist natürlich auch bei Ford nicht anders: Bis 2018 begeisterte der Hot Hatch Focus RS über drei Generationen hinweg und mit bis zu 350 PS zahlreiche Petrolheads. Das hier vorgestellte Exemplar aus der letzten Baureihe erhielt mit Hilfe eines hochwertigen Satzes Barracuda Racing Wheels und weiterer Upgrades einen einzigartigen Look.Die Radwahl fiel genauer gesagt auf die ein dynamisch asymmetrisches Design aufweisenden Dragoon-Felgen mit klassischem Finish in Highgloss Silver. Sie kommen an der Vorderachse in der 8,5x19-zölligen „Konkav“-Variante zu Einsatz, während am Heck die „Extrem konkav“-Ausführung in 9x19 Zoll installiert wurde. Die zugehörige Bereifung misst unterdessen rundum 235/35R19. Dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren zeichnen sich die zu Barracudas Ultralight Series gehörigen Dragoon-Felgen durch ein besonders geringes Gewicht aus.Regelrecht obligatorisch war selbstverständlich auch die Installation eines Gewindefahrwerks. Es stammt in diesem Fall aus dem Hause ST suspensions und rückt nicht nur die neuen Räder perfekt unter den Kotflügeln zurecht, sondern begünstigt ferner die Fahrdynamik des RS. Im Übrigen zieht der Allrad-Hot Hatch die Blicke insbesondere mit seiner markanten Vollfolierung auf sich. Das Team von Endless Car Wrapping hüllte ihn in Coral Peach, das je nach Lichteinfall zwischen Orange-, Gelb-, Rot- und Rosa-Tönen changiert.Last but not least bekam der Ford dank Karosserie-Anbauteilen wie der Spoilerlippe und den seitlichen Canards an der Front einen noch motorsportlicheren Touch.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de