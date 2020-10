Ford Focus ST mit spektakulärer Folierung auf Barracuda Ultralight Project 2.0

Eine der effektivsten Methoden, ein Auto mit relativ geringen Aufwand und für überschaubares Geld in einen echten Eyecatcher zu verwandeln, ist eine neue Folierung, in einer auffälligen Farbe oder im Idealfall sogar im aufwändigen, mehrfarbigen Design. Genau so geschah es bei diesem Ford Focus ST der aktuellen Modellgeneration. Das Fahrzeug erhielt darüber hinaus noch einige weitere Veredlungen wie unter anderem einen hochwertigen Felgensatz aus dem Hause Barracuda Racing Wheels.Der Kompaktsportler steht auf Project 2.0-Leichtmetallfelgen aus der Ultralight Series von Barracuda, die dank der Produktion im modernen Flow Forming-Prozess ausgesprochen leichtgewichtig sind: Nur 9,3 Kilogramm wiegen sie in der hier genutzten Dimension 8,5x19 Zoll ET40. Die zugehörigen Reifen messen dabei 235/35R19. Echte Hingucker sind die in Gunmetal ausgeführten Felgen dank ihrer hinter den zehn schmalen Speichen im Felgenbett platzierten Trimline in Red.Passend dazu sind die zur Fixierung an den Achsen verwendeten Barracuda Racing Bolts gleichfalls in Rot ausgeführt. Und die Farbe findet sich ferner neben Weiß, Grau und Schwarz auf der angesprochenen Vollfolierung wieder, die im Digitaldruck-Verfahren entstand und von Schwabenfolia umgesetzt und aufgetragen wurde. Die Tieferlegung um vorne 45 und hinten 40 Millimeter, welche die optische Veredlung stimmig abrundet, ist auf ein Variante 3-Gewindefahrwerk von KW zurückzuführen. Last but not least erhielt der Focus ST eine neue Sportauspuffanlage der Spezialisten von Friedrich Motorsport, die ihm einen deutlich kraftvolleren und kernigeren Sound verleiht, der bestens zu seinem dynamischen Auftritt passt.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de Instagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe