Flash Red fürs Pony Car: Ford Mustang auf Barracuda Project 3.0 - Rädern
Absolute Eyecatcher des Mustang GT sind zweifellos seine Project 3.0-Felgen ausBarracudas imFlow Forged-Verfahren gefertigter Ultralight Series. Sie messen rundumüppige 10,0x20 Zoll und tragen das Finish „Flash Red“, welches die gefrästenSegmente der fünf Doppel-Y-Speichen-Paare auffällig in den Vordergrund rückt.Besohlt sind die konkaven Einteiler mit Michelin Pilot Sport 4 S-Pneus derDimensionen 265/35R20 an der Lenk-und 285/35R20 an der Antriebsachse desMustangs.
Zwar ist der Gen6-Mustang gegenüber früheren Generationen sehr vielquerdynamischer unterwegs, aber da geht noch mehr: Für ein noch agileres undverbindlicheres Kurvenverhalten installierte Nuding Performance ein in Druck-undZugstufendämpfung abstimmbares KW Variante 3-Gewindefahrwerk. Und zu guterLetzt erhielt der Coyote-V8 auch noch eine Leistungsoptimierung.
Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „BarracudaRacing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogrammim Autohaus oder dem gut sortierten Reifen-und Fachhandel.