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Flash Red fürs Pony Car: Ford Mustang auf Barracuda Project 3.0 - Rädern

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Auch wenn sich im US-Car-Tuning gerade (fast) alles um die aktuelle Generation desFord Mustang (S650) dreht, ist dessen von 2014 bis 2023 gebauter VorgängerS550/LAE in der Community doch weiterhin in der absoluten Überzahl. Kein Wunder,macht diese sechste Mustang-Generation das Pony Car in Europa doch erst so richtigpopulär. Das hier abgebildete Gen6-Coupé mit frei saugendem 5,0-Liter-Coyote-V8unter der langen Haube nahm sich Nuding Performance, die Tuning-Abteilung desFord-Autohauses Nuding aus Remshalden zur Individualisierung vor.

Absolute Eyecatcher des Mustang GT sind zweifellos seine Project 3.0-Felgen ausBarracudas imFlow Forged-Verfahren gefertigter Ultralight Series. Sie messen rundumüppige 10,0x20 Zoll und tragen das Finish „Flash Red“, welches die gefrästenSegmente der fünf Doppel-Y-Speichen-Paare auffällig in den Vordergrund rückt.Besohlt sind die konkaven Einteiler mit Michelin Pilot Sport 4 S-Pneus derDimensionen 265/35R20 an der Lenk-und 285/35R20 an der Antriebsachse desMustangs.

Zwar ist der Gen6-Mustang gegenüber früheren Generationen sehr vielquerdynamischer unterwegs, aber da geht noch mehr: Für ein noch agileres undverbindlicheres Kurvenverhalten installierte Nuding Performance ein in Druck-undZugstufendämpfung abstimmbares KW Variante 3-Gewindefahrwerk. Und zu guterLetzt erhielt der Coyote-V8 auch noch eine Leistungsoptimierung.

Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „BarracudaRacing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogrammim Autohaus oder dem gut sortierten Reifen-und Fachhandel. 

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