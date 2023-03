Farbenfrohe Taschenrakete: MINI John Cooper Works auf Barracuda Shoxx-Felgen

Mehr noch als „richtige“ BMWs stehen Modelle der Konzernmarke MINI für automobile Individualität: Schon ab Werk bietet die Kultmarke mit britischen Wurzeln umfangreiche Styling- und Individualisierungsoptionen. Noch weit über die OEM-Möglichkeiten hinaus wurde der hier abgebildete MINI John Cooper Works im Auftrag seines Besitzers von JMS Fahrzeugteile modifiziert, sodass der R56 nun ein absoluter Eyecatcher ist.Als John Cooper Works-Topmodell war der MINI bereits werksseitig eine echte Pocket Rocket. Dennoch legten die Tuner hier nochmals ordentlich nach: Nach der Installation eines effizienteren Ladeluftkühlers und einer Sport-Downpipe sowie einer anschließenden Softwareoptimierung schickt der 1,6-Liter-Turbomotor statt serienmäßiger nun 211 nun satte 240 PS an die Vorderräder.Farbenprächtige Kontraste bildet die Fahrzeug-Vollfolierung in Matt Yellow Flash, in welcher vereinzelt unterfolierte Waben einen 3D-Effekt erzeugen mit den in einer Rot/Schwarz-Kombination sonderlackierten Barracuda Shoxx-Felgen. Die sportiven Doppelspeichen-Räder der Größe 8x18 Zoll wurden mit Hankook Ventus V12 evo2-Gummis in 215/35R18 bezogen. Fixiert sind die Rad/Reifen-Kombinationen an den umfangreich einstellbaren Federbeinen eines ST XTA-Gewindefahrwerks, welches dem MINI JCW endgültig das vielzitierte Go-Kart-Feeling verleiht.Im Cockpit der Taschenrakete finden sich neben Recaro-Sportsitzen auch ein unten abgeflachtes Lederlenkrad mit 12-Uhr-Markierung sowie diverse Echtcarbon-Applikationen.Die hochwertigen JMS-Produkte erhalten Sie im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile ( www.jms-fahrzeugteile.de ). Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de