Edles Tuning für einen italienischen Boliden - der Maserati Levante von G & S Exclusive

Wenn eine Traditionsmarke wie Maserati ihr bekanntes Terrain verlässt und einen SUV vorstellt dann ist das schon was Gutes. G&S Exclusive von der schwäbischen Alb macht aus dem guten dann etwas ganz besonderes. So bietet der Fachbetrieb als erster Veredler einen Karosseriekit für das italienische Sports Utility Vehicle Namens Levante an.Der Levante gilt als der vielseitigste Sportwagen von Maserati und soll sportliches Handling und atemberaubendes Design mit Alltagstauglichkeit und Effizienz verbinden. Maximaler Fahrspaß, maximale Aufmerksamkeit: Markantestes Zeichen des G&S Performance SUV ist der maßgeschneiderte Karosserieumbaukit. Er besteht unter anderem aus einem Frontlippenansatz und einem Heckdiffusor. Die speziell entwickelten Seitenschweller können wie die anderen Anbauteile grundiert, lackiert oder in Carbon geliefert werden. Auf der Motorhaube werden einzigartige Lufthutzen mit Luftöffnungen verbaut, die den besonderen Charakter des Fahrzeuges unterstreichen. Für den starken Auftritt am Heck sorgt der 3-teilige Heckflügel der das Designmerkmal der „Kiemen“ aufgreift und auch über drei markante Öffnungen verfügt. Auf Wunsch bietet G&S auch das veredeln unterschiedlichster Anbauteile an, alle Fensterleisten, Streben im Frontgrill, Türgriffe und selbst der Maserati-Schriftzug werden mit Echtcarbon überzogen und stärken den sportlichen Auftritt. Der SUV rollt nun auf neuen Alurädern, die auf Wunsch auch farblich an das Fahrzeug angepasst werden können, in der Dimension 9 x 22 Zoll und 11 x 22 Zoll.Alle Karosserieteile werden in dem verifizierten Karosseriebetrieb in Süddeutschland gefertigtAlle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zu den G&S-Anbauteilen und zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es unter www.jms-fahrzeugteile.de oder bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de