Der dritte Streich: Tuning Livestream aus der Motorworld Metzingen geht in die nächste Runde

Ursprünglich entstand das Event 2020 aus der Not heraus: der durch JMS Fahrzeugteile mit Unterstützung zahlreicher Partner veranstaltete Tuning Livestream. Schließlich war der Treffen- und Messesektor seinerzeit aufgrund von Corona zeitweise komplett zum Erliegen gekommen. Dennoch wollte JMS sowohl den Herstellern als auch den Fans eine Plattform geben, um die neusten Showcars zu präsentieren respektive kennenzulernen. Nach der erfolgreichen Erstauflage und dem Nachfolger im vergangenen Jahr steht nun die dritte Auflage in den Startlöchern, womit der Livestream auf dem besten Weg ist, sich als absolute Szene-Institution zu etablieren.Veranstaltungsort mit etwa 27.000 Quadratmetern Fläche ist einmal mehr die Motorworld in Metzingen, etwa 45 Kilometer südlich von Stuttgart gelegen. Diese Location bietet der historischen Schmiedehalle eine wunderschöne Industrie-Kulisse für das Mega-Event. Start des diesjährigen Tuning Livestreams, der nicht zuletzt auch das 30-jährige Jubiläum von JMS zelebriert, ist um 13:30 Uhr. Das Ende des Livestreams ist erst für 20 Uhr am Abend anberaumt. Die Outdoor-Ausstellung endet um 18:30 Uhr. Somit können sich alle Zuschauer und Besucher über einen langen Tuning-Nachmittag freuen. Outdoor-Ausstellung? Besucher? Ganz genau, angesichts der geänderten Regelungen in Sachen Corona respektive der Aufhebung von Beschränkungen können selbige nun auch direkt vor Ort dabei sein – und das sogar mit freiem Eintritt!So gewinnt der Livestream Part III einen regelrechten Messe- und Treffen-Charakter hinzu: Mehr als 25 renommierte Hersteller und JMS-Partner wie Hamann, Schmidt, Gladen Mosconi, Hankook, Senner Tuning, KW, mbDESIGN, BBS sowie natürlich Barracuda Racing Wheels respektive Cor.Speed Sports Wheels und viele mehr sind dabei und präsentieren sich mit Ständen auf dem Freigelände direkt neben der Schmiedehalle.In letzterer finden natürlich wie gewohnt über den gesamten Nachmittag verteilt wieder Vorstellungen von zahlreichen der mehr als 100 spektakulären Showcars statt, die vor Ort dabei sein werden. Ebenfalls erneut als Special Guests mit dabei sind Sabrina Doberstein, Model und Barracuda- sowie Cor.Speed-Markenbotschafterin, sowie das Drift-Team von Driftinglele.Die hochwertigen JMS-Produkte erhalten Sie im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile ( www.jms-fahrzeugteile.de ). Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de