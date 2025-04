Cor.Speed meets Tridente GmbH: Jaguar F - Type auf Deville - Rädern

Auch formelllehnte sich das als kompaktes Coupé und Roadster mit langer Frontpartie verfügbareModell an den Klassiker an. Und wie sich letztlich herausstellen sollte, war sogar dieüberdurchschnittliche Bauzeit mit elf Jahren ähnlich lang wie beim Vorbild. Um eineneher späteren Vertreter des britischen Sportlers aus der Zeit nach dem 2019 erfolgtengroßen Facelift handelt es sich bei dem hiermit vorgestellten Exemplar. Es wurdezwecks einer edlen Individualisierung unter anderem mit einem Satz hochwertigerCor.Speed Sports Wheels ausgerüstet.Die Schweizer Spezialisten der Tridende GmbH aus Schlatt im Kanton Thurgau, die fürden Umbau verantwortlich zeichnen, stellten den V8-befeuerte Coupé auf Deville-Räder. Diese sich durch zehn kraftvollund geradlinig gezeichnete Speichenauszeichnenden Felgen verfügen über ein klassisches Finish in Silver Brushed. DieDimensionen betragen vorne 9x21 Zoll (konkav) und an der Hinterachse gar 10,5x21Zoll (extrem konkav). Die Bereifung misst 255/30ZR21 und295/25ZR21. Ein passendesTeilegutachten erlaubt eine problemlose Eintragung in die Fahrzeugpapiere.Absolut unabdingbar war selbstverständlich auch die ergänzende Tieferlegung, um dieneuen Kombinationen stimmig unter den Radkästen auszurichten. Diese wurde mittelsGewindefedern aus dem Hause KW realisiert.Weitere Informationen unter:Tridente GmbHItalian Luxury Cars SchweizSchulweg 1CH-8252 Schlatt (TG)Tel.: +41 (0) 79 / 590 57 54E-Mail: info@tridente.ch Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal„Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil„corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe RacingWheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen-und Fachhandel.Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis-und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de