Cor.Speed meets Tose-tuning.de - Mazda CX-5 auf 22-zölligen Deville

Großformatige Leichtmetallfelgen der Kategorie 22 Zoll erwartet man eigentlich üblicherweise an massigen, üppig dimensionierten Fahrzeugen wie Luxuslimousinen und Oberklasse-SUVs à la BMW X5, Audi Q7 und Co. Doch dieser nun vorgestellte Mazda CX-5, der in Kooperation mit dem Team von TOSE-tuning.de auf die Räder gestellt wurde, beweist nun eindrucksvoll, dass Räder dieser Abmessungen auch kleinere SUVs der Mittelklasse bestens zu Gesicht stehen.Das dynamisch gezeichnete, japanische SUV steht auf einem Satz der hochwertigen sowie sich durch zehn kraftvoll und gradlinig designte Speichen und eine beachtliche Konkavität auszeichnenden Cor.Speed DeVille-Felgen. Die Dimensionen der Räder mit Finish in silver brushed betragen rundum 9,5x22 Zoll, die zugehörigen Bereifungen messen 265/30R22.TOSE-tuning realisierte bei diesem Sonderumbau, der ergänzend ein K-Custom-Gewindefahrwerk für eine deutliche Tieferlgung und somit eine sportlichere Optik umfasst, die ordnungsgemäße Eintragung dieser Rad/Reifen-Kombination per Sondereintragung.Weitere Informationen unter:TOSE-tuning.de & Autolackiererei LeithoffNeue Reihe 1318190 SanitzTel.: +49 (0) 38 209 / 341Fax: +49 (0) 38 209 / 49 96 55E-Mail: info@tose-tuning.deAtemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de