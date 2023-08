Cor.Speed meets TR-Exclusive: Audi A6 Avant auf Deville-Felgen

Seit etwa fünf Jahren ist die aktuelle Generation des Audi A6 bereits auf dem Markt. So erscheint der Nachfolger langsam aber sicher bereits am Horizont. 2024 soll er – dann voraussichtlich als A7 – auf den Markt kommen. Doch auch der Vorgänger des aktuellen C8 respektive F2 ist nach wie vor ein attraktives und beliebtes Fahrzeug. Dies gilt umso mehr, wenn die auch als 4G bekannt Baureihe einige Tuning-Individualisierungen erhielt. So wie das hiermit vorgestellte Exemplar.Absolutes Highlight sind zweifellos die neuen Räder der hochwertigen und trendigen Marke Cor.Speed Sports Wheels. Die im etwa 30 Kilometer südwestlich von Karlsruhe gelegenen Kuppenheim beheimateten Spezialisten von TR-Exclusive installierten einen Satz Deville. Die Felgen messen rundum 9x21 Zoll ET35 und besitzen ein klassisches Finish in Silver. Die zugehörigen Vredestein Ultrac Vorti R-Bereifungen besitzen die Dimensionen 265/30R21. Ergänzend erhielt der A6 eine Absenkung der Karosserie. Schließlich sollen die Räder stimmig unter den Kotflügeln ausgerichtet sein. Zuzuschreiben ist dies einem Cete-Tieferlegungsmodul samt App-Steuerung.Da es sich bei dem Avant um einen A6 3.0 TDI competition handelt, war er schon ab Werk recht kraftvoll motorisiert. Sein Dreiliter-V6 generierte dank Biturbo-Aufladung standardmäßig 326 PS und 650 Nm. TR-Exclusive setzte hier noch eine Stage 1+ Leistungssteigerung oben drauf. So stehen nunmehr satte 400 PS und 790 Nm im Datenblatt. Und damit ist das Potenzial noch nicht einmal komplett ausgereizt: Möglich sind gar bis zu 420 PS und 820 Nm.Ein Dank geht an TR-Exclusive für die Erstellung und Bereitstellung des Bildmaterials.Weitere Informationen unter:TR-ExclusiveFriedrichstr. 8D-76456 KuppenheimTel.: +49 (0) 15 22 / 179 59 87E-Mail: info@tr-exclusive.de Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de