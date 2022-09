Cor.Speed meets JM Cardesign – VW Golf 7 GTI auf Kharma

Trotz aller Konkurrenz und sogar Baureihen-intern stärkerer Modelle: Der VW Golf GTI ist nach wie vor DAS Referenzmodell der sportlichen Kompaktklasse. Noch fahrdynamischer und optisch individueller lässt sich der Wolfsburger Hot Hatch mit einem Upgrade seiner Fahrwerkstechnik gestaltete – so wie von JM Car Design beim hier abgebildeten GTI der siebten Golf-Generation umsetzt.



In dessen Radhäusern beheimatete der Tuner aus dem linksrheinischen Bergheim einen Satz der auffällig und sehr technisch designten Cor.Speed Kharma-Leichtmetallfelgen im gebürsteten Finish Silver Brushed in der Dimension 8,5x19 Zoll in Kombination mit Bereifung der Dimension 225/35R19 rundum. Dank ihrer Fertigung im modernen Flow Forming-Verfahren bringen die einzigartigen Fünf-Speichen-Felgen jeweils nur rund zehn Kilogramm auf die Waage.



Für ein deutlich knackigeres, präziseres Kurvenverhalten – bei gleichzeitig sehr gutem Fahrkomfort – sorgt ein KW-Gewindefahrwerk der Variante 3 mit einstellbarer Zug- und Druckstufendämpfung, welches auf eine Tieferlegung von 45 Millimetern an der Vorder- und 40 Millimetern an der Hinterachse justiert ist.



Darüber hinaus spendierte JM Car Design dem Golf 7 GTI eine Sportabgasanlage ab Kat aus dem Hause Milltek.



