Cor.Speed Sports Wheels Europe: Tiefe Audi A6-Limousine auf Cor.Speed Deville

Die Business-Klasse steht bei Audi gerade im Umbruch. Künftig fahren die Ingolstädter zweigleisig. Nachdem der rein elektrische A6 e-tron 2024 debütierte, feiert der von (hybridisierten) Verbrennungsmotoren angetriebene, fortan A7 genannte Bruder voraussichtlich im Laufe der nächsten Monate Premiere. Denken wir einmal zwei Generationen zurück, gelangen wir in eine Zeit, in der die Verhältnisse noch einfacher waren: Damals gab es lediglich ein Modell A6, überwiegend mit reinen Verbrennern, nur einer Hybrid-Variante und kein E-Fahrzeug. Das hiermit vorgestellte Limousinen-Exemplar der damaligen Baureihe C7 respektive 4G wurde unter anderem mit einem Satz hochwertiger Felgen der Marke Cor.Speed Sports Wheels veredelt.An den Achsen des Audis sitzen rundum die Deville-Räder in den Größen 9x21 Zoll mit Hankook S1 evo3-Bereifungen der Dimensionen 255/30R21. Mit ihrem Finish in der Sonderfarbe Bronze kontrastieren sie stark zu der schwarzen Lackierung. Natürlich kommt die Deville mit einem passenden Teilegutachten. Zudem bietet sie eine sehr gute Bremsen-Freigängigkeit, sodass sie über fast jede Bremse passt. Die ergänzende Tieferlegung des A6 wurde in diesem Fall mit Hilfe einer Modifikation der werkseitigen Luftfederung bewerkstelligt.Ergänzend zeigt der Audi einige weitere Individualisierungen wie beispielsweise einen Kühlergrill im Stil des Baureihen-Topmodells RS 6, einen im Carbon-Look folierten Heckeinsatz sowie eine Remus-Sportabgasanlage. Letztere verfügt über Endrohre mit Carbon-Ummantelung.Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de