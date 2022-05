Cor.Speed Sports Wheels Europe: Luxusliner BMW 7er auf großformatigen Deville-Leichtmetallfelgen

Der brandneue BMW 7er der Baureihe G70 sowie sein erstmals erhältliches, rein elektrisches Derivat i7 wurden gerade erst enthüllt und sorgen – wie erwartet – für einen enormen Aufschrei und hitzige Diskussionen ob ihrer polarisierenden Optik. Neu ist dies bei der Münchener Luxuslimousine freilich nicht, spielte sich ähnliches doch schon vor mehr als 20 Jahren bei der Enthüllung des 7er E65 im unvergessenen Bangle-Design ab. Oder auch, wenngleich in abgeschwächter Form, beim Facelift des nun vor der Ablösung stehenden G11.Am Look der Ur-Version der letztgenannten Baureihe hatte unterdessen kaum jemand nennenswert etwas auszusetzen, sodass sie bis heute sehr beliebt ist. Das nun hier vorgestellte Exemplar wurde im Rahmen einer Individualisierung auf einen Satz hochwertiger Felgen aus dem Hause Cor.Speed Sports Wheels gestellt.An den Achsen der großen Limousine drehen sich Deville-Leichtmetallräder der XL-Dimensionen 9,5x22 an der Vorder- und gar 10,5x22 Zoll an der Hinterachse. Die sich durch zehn kraftvoll gezeichnete Speichen auszeichnenden Felgen weisen dabei ein Finish in klassischem Silver Brushed auf. Die zugehörigen Michelin-Bereifungen messen 255/30R22 respektive 295/25R22. Last but not least wurde die Bodenfreiheit des 7ers reduziert, um ihm einen noch dynamischeren Auftritt zu ermöglichen. Verantwortlich zeichnet hier ein Tieferlegungs-Modul für das werksseitige Luftfahrwerk des Luxusliners.Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de

www.corspeed-europe.de