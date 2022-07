Cor.Speed Sports Wheels Europe: Japanisches V8-Sportcoupé auf großen Deville-Rädern

Toyotas Luxusmarke Lexus steht in erster Linie für stylische SUVs und edle Limousinen, gerne auch mit Hybrid- oder mittlerweile sogar rein elektrischem Antrieb. Doch es geht auch anders: Daneben findet sich im Modellportfolio nämlich ferner der reinrassige, gleichermaßen als Coupé oder Cabriolet angebotene, luxuriöse Sportwagen LC. Befeuert wird dieser in der Variante LC 500 von einem frei saugenden Fünfliter-V8 alter Schule mit anfangs 477, seit Mitte 2019 464 PS. Das trifft auch auf dieses Exemplar zu, welches nun auf einen Satz hochwertiger Felgen aus dem Hause Cor.Speed Sports Wheels gestellt wurde.An den Achsen des japanischen Zweitürers sind die Deville-Leichtmetallräder in den üppigen Dimensionen 9,5x22 und 10x22 Zoll installiert. Sie zeichnen sich durch ein klassisches Design mit zehn ebenso kraftvoll wie gradlinig gestalteten Speichen, ein Finish in Matt Gunmetal und vorne wie hinten extreme Konkavität aus. Die zugehörige Bereifung misst 255/35R22 und 295/30ZR22.JMS Fahrzeugteile ließ die Kombination im Rahmen einer Sonderabnahme vom TÜV ordnungsgemäß in die Fahrzeugpapiere eintragen. Das Komplettset inklusive der Montage und Eintragung ist dabei zum Preis von 5.299 Euro erhältlich. Anders als sonst bei solchen Veredlungen zumeist üblich, blieb das Fahrwerk in diesem Fall übrigens im Serienzustand. Selbiges gilt für die Abgasanlage.Atemberaubende Videos und Bilder von Cor.Speed gibt es auf dem YouTube-Kanal „Corspeed Sports Wheels“ sowie interaktiv auf dem Instagram-Profil „corspeed.sports.wheels“ oder der Facebook-Seite „Barracuda Europe Racing Wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Cor.Speed-Felgenprogramm im Autohaus oder im gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie alle Fakten und Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de

www.corspeed-europe.de