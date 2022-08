Cor.Speed Sports Wheels Europe: 21-zöllige Deville-Felgen am Ingolstädter Sportcoupé RS 5 (B9)

Wer auf der Suche nach einem brandneuen, prestigeträchtigen Mittelklasse-Coupé deutscher Herkunft mit reichlich Power ist, dem bieten sich nach der (vorläufigen) Einstellung des AMG C 63 aktuell im Wesentlichen zwei Optionen: der noch recht neue BMW M4 oder aber der schon seit längerem bewährte Audi RS 5. Um ein Exemplar des letzteren handelt es sich ganz offensichtlich bei dem hiermit vorgestellten Fahrzeug. Es wurde mit einem Satz hochwertiger Leichtmetallfelgen aus dem Hause Cor.Speed Sports Wheels ausgerüstet.Verantwortlich für die Installation waren in diesem Fall die Spezialisten von wheels4you in Hildesheim. Sie fungieren als JMS- und damit auch Barracuda- und Cor.Speed-Stützpunkt und bieten auf Wunsch Sondereintragungen an. Sie stellten das A5-Topmodell auf einen Satz Deville-Räder: Diese verfügen über ein Finish in Gunmetal Matt und messen rundum 10,5x21 Zoll ET25. Die zugehörige Bereifung besitzt die Abmessungen 295/25ZR21.Während das Fahrwerk in diesem Fall im Serienzustand verblieb, offerieren wheels4you und JMS Fahrzeugteile auf Wunsch auf Gewindefedern oder komplette Gewindefahrwerke, um dem RS 5 einen noch geduckteren Auftritt und ein optimiertes Fahrverhalten zu ermöglichen. Ebenfalls verfügbar sind bei Bedarf Sportabgasanlagen und Leistungssteigerungen.Weitere Informationen unter:An der Scharlake 34a31135 HildesheimTel.: 05121 / 208 064 8Fax: 05121 / 208 064 9E-Mail: wheels-4you@web.de Atemberaubende Videos von Barracuda und Cor.Speed gibt es auf den YouTube-Kanälen „Barracuda Racing Wheels“ und „Corspeed Sports Wheels“ oder interaktiv auf den Instagram-Profilen „barracuda.wheels“ und „corspeed.sports.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus den umfangreichen Barracuda- und Cor.Speed-Felgenprogrammen im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:Schulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de