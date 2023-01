Bodykit, Barracuda-Felgen & Co.: Audi A5 8T à la JMS Fahrzeugteile

Sage und schreibe dreizehn Jahre sind mittlerweile ins Land gegangen, seit Audi mit dem A5 wieder ein wunderschönes Mittelklasse-Coupé an den Start brachte. Dank der ebenso sportlichen wie eleganten, von Walter da Silva gezeichneten Designlinie ist die von 2007 bis 2016 gebaute, erste Modellgeneration dennoch keinesfalls in die Jahre gekommen, sondern weiß auch heute noch zu begeistern. Umso mehr gilt dies, wenn der Wagen, wie dieses nun von JMS Fahrzeugteile präsentierte Exemplar, mit einigen Tuning-Maßnahmen aufgefrischt und individualisiert ist.Die Spezialisten aus Walddorfhäslach installierten einerseits ihren hauseigenen Bodykit an dem Ingolstädter Zweitürer, der bewusst dezent und zurückhaltend gestaltet wurde, um die zeitlose Original-Linienführung des A5 nicht zu stören, sondern vielmehr gekonnt zu ergänzen. Der Bausatz setzt aus einer Frontspoilerlippe (259 Euro), Seitenschwellern (269 Euro) sowie einem Diffusor-Einsatz für das Heck (259 Euro) zusammen. Erhältlich sind die Karosseriekomponenten dabei sowohl für Modelle mit als auch ohne S-Line-Ausstattung. Geeignet sind sie ferner nicht nur für das Coupé, sondern ebenso für das Cabrio und die Frontlippe auch für den Sportback. Weitere optische Highlights am gezeigten Showcar setzen Barracuda Karizzma-Leichtmetallräder in den Dimensionen 10,5x20 Zoll. Bezogen sind die hochwertigen Felgen-Klassiker mit Reifen in 275/25R20. Die ergänzende Tieferlegung der Karosserie um etwa 40 Millimeter ist H&R/JMS-Spezialfedern in Kombination mit den werkseitigen Stoßdämpfern zu verdanken.Hinsichtlich der Leistung kann sich der Audi gleichfalls sehen lassen, sitzt unter seiner Haube doch der nach heutigen Maßstäben schon ziemlich großvolumige frei saugende 3,2-Liter-V6-FSI-Benziner mit 265 PS und 330 Nm. Nur der Motorensound entpuppte sich als verbesserungswürdig, sodass JMS einen Eisenmann-Schalldämpfer verbaute: Dieser sorgt nicht nur für einen begeisternden, dumpfen V6-Klang, sondern wirkt zudem leistungsoptimierend.Übrigens: Mehr als 50 atemberaubende Videos gibt es auf dem YouTube-Kanal von JMS Fahrzeugteile – reinklicken und abonnieren lohnt sich! Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS-Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 26D-72141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de