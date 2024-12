Black & White: Kia Proceed mit Barracuda Voltec T6

„Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“, heißt es sprichwörtlich und durchaus treffend. So bringt natürlich auch Barracuda Racing Wheels regelmäßig neue, mittlerweile üblicherweise im gewichtsoptimierenden Flow Forged-Verfahren hergestellte Leichtmetallräder auf den Markt. Daneben bietet das Programm jedoch zugleich noch eine ganze Reihe seit vielen Jahren angebotener, erfolgreicher Felgen-Designs, die sich längst zu regelrechten Klassikern entwickelt haben. Dies gilt etwa für die Voltec T6. Am hier gezeigten Kia Proceed beweist sie, dass sie als zeitloser Evergreen auch modernen Autos bestens zu Gesicht steht.Verantwortlich für den Umbau zeichnen die Spezialisten von HS Motorsport, beheimatet im bei München gelegenen Eching. Sie installierten die Voltec T6 in der Dimension 8x19 Zoll an den Achsen des trendigen Shooting Brakes aus Korea. Die aufgezogenen Hankook-Bereifungen messen 225/35R19. Und die ergänzende Tieferlegung um vorne 40 und hinten 35 Millimeter wurde mit Hilfe eines ST XA-Gewindefahrwerks erreicht.Auch farblich passen die Voltec T6 mit ihrem Finish in Matt Black Puresports samt weißer Trimline perfekt in das schwarz-weiße Two-Tone-Styling des Kias, der sich abrundend durch verschiedene weitere Tuning-Details wie eine EZ-Lip unter der Frontschürze und einen Diffusor-Ansatz am Heck auszeichnet.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de