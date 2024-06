Black Beauty: Barracuda Razzer am Audi A6 Avant 50 TDI (C8)

In früheren Jahrzehnten waren Autos für gewöhnlich umfangreich mit chromsilbern in der Sonne glänzenden Stoßstangen oder sonstigem Zierrat veredelt. Heutzutage haben sich – besonders im Verlauf der letzten Jahre – die Vorlieben der Käufer geändert. Oft verzichten sie bei ihren Autos weitgehend oder komplett auf silberne Elemente. Schwarz ist hier stattdessen nun das Maß der Dinge: Schwarz steht für Coolness, Sportlichkeit, Style etc. Viele Hersteller bieten eine entsprechende Optik mittlerweile sogar als werksseitige Optik an. Auch der Fahrer des hier gezeigten Audi A6 Avant 50 TDI der aktuellen Generation C8 wählte für seinen Kombi diesen Look.



Zudem erhielt der Wagen nachträglich noch einige individualisierende Upgrades wie allen voran ein Satz hochwertiger Felgen aus dem Hause Barracuda Racing Wheels. Der Ingolstädter steht auf einem Satz der brandneuen, im gewichtssparenden Flow Forged-Verfahren hergestellten Razzer-Felgen aus Barracudas Ultralight Series. Das designgeschützte Y-Speichen-Rad verfügt rundum über die Größen 9,5x22 Zoll und 265/30R22er Hankook-Bereifung. Farblich passen die Räder mit dem Finish Black Milled, schwarz mit gefrästen Speichenkanten, bestens zum düsteren Auftritt des Audis.



Um eine passende Tieferlegung zu erwirken, wurde ergänzend ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk installiert. Last but not least setzen der modifizierte Kühlergrill und eine Exklusive Line-Frontspoilerlippe weitere optische Akzente. Letztere stammt aus dem Programm der Spezialisten von JMS Fahrzeugteile. Diese haben – mit Ausnahme der Schweiz – bekanntermaßen auch den weltweiten Vertrieb für die Räder aus dem Hause Barracuda übernommen.



Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel.

