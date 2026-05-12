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Barracuda und Cor.Speed auf der Tuning World Bodensee: SenZZo - Premiere und Messerabatt

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Die diesjährige Auflage der Tuning World Bodensee steht in den Startlöchern. VomDonnerstag, 14.05. bis Sonntag, 17.05.2026 werden die modernen, hellen Hallen unddas Freigelände der Messe Friedrichshafen wieder zum Place to be für alle Petrolheadsund Tuning-Fans. Natürlich ist auch JMS Fahrzeugteile mit von der Partie! Am Stand402in Halle A5 werden sich die Spezialisten aus dem an der Schwäbischen Albgelegenen Neckartenzlingen in Kooperation mit dem langjährigen Schweizer Partneraerotechnik Fahrzeugteile präsentieren. Zu sehen gibt es dabei die vielfältigenProgramme an hochwertigen Felgen der beliebten Marken Barracuda Racing Wheelsund Cor.Speed Sports Wheels.

Als absolutes Highlight wird das brandneu zur diesjährigen Saison vorgestellte FlowForming-Rad Barracuda SenZZo seine Publikumspremiere feiern. Mit seinem stylischenY-Speichen-Design samt filigraner Durchbrüche und weiteren feinen State of the Art-Details ist es in Dimensionen von 8,5x19 bis 10,5x22 Zoll sowie den beiden FinishesHyper Silver und Matt Black Puresports erhältlich.

Übrigens: Selbst Auto-Enthusiasten, dienicht persönlich vor Ort auf der Tuning WorldBodensee dabei sein können, haben bei JMS Fahrzeugteile die Möglichkeit, von demEvent-Highlight zu profitieren. In der Messewoche, sprich vom 11.05. bis bis 17.05.2026,gibt es mit dem Code TWBOS26 im JMS-Onlineshop 10 Prozent Rabatt. Die Aktion giltfür das komplette Programm mit Ausnahme der Produkte von KW suspensions(inklusive ST suspensions und ap Sportfahrwerke) sowie BBS. Es lohnt sich also ein Besuch aufwww.jms-fahrzeugteile.de!

Alle weiteren Fakten gibt es bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de  
www.jms-fahrzeugteile.de
www.barracuda-europe.de
www.corspeed-europe.de 

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