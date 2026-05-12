Barracuda und Cor.Speed auf der Tuning World Bodensee: SenZZo - Premiere und Messerabatt
Als absolutes Highlight wird das brandneu zur diesjährigen Saison vorgestellte FlowForming-Rad Barracuda SenZZo seine Publikumspremiere feiern. Mit seinem stylischenY-Speichen-Design samt filigraner Durchbrüche und weiteren feinen State of the Art-Details ist es in Dimensionen von 8,5x19 bis 10,5x22 Zoll sowie den beiden FinishesHyper Silver und Matt Black Puresports erhältlich.
Übrigens: Selbst Auto-Enthusiasten, dienicht persönlich vor Ort auf der Tuning WorldBodensee dabei sein können, haben bei JMS Fahrzeugteile die Möglichkeit, von demEvent-Highlight zu profitieren. In der Messewoche, sprich vom 11.05. bis bis 17.05.2026,gibt es mit dem Code TWBOS26 im JMS-Onlineshop 10 Prozent Rabatt. Die Aktion giltfür das komplette Programm mit Ausnahme der Produkte von KW suspensions(inklusive ST suspensions und ap Sportfahrwerke) sowie BBS. Es lohnt sich also ein Besuch aufwww.jms-fahrzeugteile.de!
Alle weiteren Fakten gibt es bei:
JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen
Tel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de
www.jms-fahrzeugteile.de
www.barracuda-europe.de
www.corspeed-europe.de