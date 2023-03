Barracuda meets Procars.tuning Schweiz: Lamborghini Huracán auf Dragoons

Wer einen absolut aufsehenerregenden Mittelmotor-Sportwagen fahren möchte, der macht mit dem Lamborghini Huracán zweifellos nichts falsch. Der italienische Kampfstier hat mit seinem scharf gezeichneten und keilförmig zugeschnittenen Design schon im Serienzustand absolute Eyectatcher-Qualitäten. Umso mehr gilt dies natürlich, wenn der von einem frei saugenden 5,2-Liter-V10 mit 610 PS und 560 Nm angetriebene LP610-4 mit einem hochwertigen Felgensatz aus dem Hause Barracuda Racing Wheels ausgerüstet ist.Genau diese Modifikation nahmen die Schweizer Spezialisten von Procars.tuning, beheimatet in Lodrino im Tessin, an dem hiermit vorgestellten Exemplar vor. Sie stellten den Huracán auf die trendigen Dragoon-Felgen aus der Ultralight Series von Barracuda. Dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren sind diese besonders leichtgewichtig. Die damit einher gehende ungefederten Masse wirkt sich bekanntlich positiv auf die Fahrdynamik aus – bei einem Sportwagen besonders wichtig! Die Dimensionen der im Finish Higloss Bronze ausgeführten Räder betragen 9x20 Zoll ET40 an der Vorder- und 10,5x20 Zoll ET25 an der Hinterachse. Für diese Anwendung liegen leider keine Teilegutachten vor, dementsprechend ist sie nicht für Deutschland, sondern nur den Export vorgesehen. Die ergänzende Tieferlegung des Fahrzeugs bewerkstelligen KW-Gewindefedern.Weitere Einblicke in die Welt und Arbeit des Teams von Procars.tuning sind auf der gleichnamigen Instagram-Seite zu finden. Auch der Besitzer des Lamborghinis ist dort vertreten: unter dem Namen „kappabii“.Weitere Informationen unter:aerotechnik Fahrzeugteile AGHofwiesenstr. 17CH-8260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 / 742 00 55Fax: +41 (0) 52 / 742 00 55E-Mail: info@aerotechnik.ch

www.aerotechnik.ch Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de