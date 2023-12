Barracuda meets OctaneFactory: MINI Coupé-Tracktool auf Barracuda Summa

Schon im Werkszustand stehen MINIs im Ruf eines Gokart-ähnlichen Fahrverhaltens. Insbesondere gilt dies für die älteren Modelle. Somit bieten sie – gerade in Form des John Cooper Works (JCW) – eine hervorragende Basis zum Aufbau erstklassiger, Tracktools. Dieser Ansicht war auch das auf MINI-Umbauten und -Optimierungen spezialisierte Team von der OctaneFactory. Ihren hiermit vorgestellten Motorsportler MINI Coupé-Basis rüsteten sie unter anderem mit einem Satz ebenso hochwertiger wie leichtgewichtiger Barracuda Racing Wheels aus.Schließlich sind geringe ungefederte und rotierende Massen wichtige Aspekte für überzeugende Performances auf der Rennstrecke. Die Wahl fiel auf im Flow Forged-Verfahren produzierte Summa-Felgen. Sie wiegen in den gewählten Dimensionen 7x18 Zoll nur 7,2 Kilogramm! Bezogen sind sie mit Kumho-Semslicks in 215/40R17. ap Racing-Bremsen sorgen für gute Verzögerungswerte. Ein Öhlins Road & Track-Gewindefahrwerk samt verstellbarer Domlager optimiert die Fahrdynamik in Verbindung mit einem Wavetrac-Sperrdifferential.Der ab Werk 211 PS starke 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinder erhielt eine umfangreiche Überarbeitung, bei welcher der Closed Deck-Umbau nur der Anfang war. Hinzu kamen ein Upgrade-Turbolader samt eines großen Ladeluftkühlers, Schmiedekolben auf Titanpleueln und optimierte Ventile samt Federn aus. Die Abgas-Abführung erfolgt durch Motorsport-Krümmer, HJS-Katalysatoren und eine an diese anschließende Akrapovič-Auspuffanlage. Unter dem Strich stehen so 300 PS und mehr als 400 Nm. Das Sechsgang-Handschaltgetriebe ist mit einer Zweischeiben-Kupplung kombiniert.Wie es sich für ein wahres Tracktool gehört, erhielt das Coupé auch einschlägige Cockpit-Upgrades. Das Getriebe wird über einen CAE-Ultrashifter bedient. Die Insassen verzurren sich mit Schroth-Sechs-Punkt-Gurten in Recaro Pole Position-Sitzen. Hinter ihnen gewährt ein Heigo-Überrollbügel zusätzliche Sicherheit. Der Kranz des Lenkrads ist mit einer Mischung aus Leder und Alcantara bezogen und unten wie oben abgeflacht.Die Karosserie ist zwecks weiterer Gewichtsreduktion mit einer GFK-Motorhaube samt Schnellverschlüssen ausgerüstet, die Scheinwerfer mit LED-Tagfahrleuchten einfasst. Die je nach Lichteinfall zwischen Grün-, Blau- und Violett-Tönen changierende Effekt-Folierung rundet das individuelle Styling ab. Das bei MINI wie auch die Spiegel meist farblich abgesetzte Dach ist in einem ins Dunkelgrün stechenden Goldton ausgeführt.Weitere Informationen unter:OctaneFactoryBüro:Mausegatt 73D-45663 RecklinghausenWerkstatt:Auf der Holln 47D-44894 BochumTel.: +49 (0) 23 61 / 95 00 147E-Mail: info@octanefactory.deAtemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de