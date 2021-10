Barracuda meets MB Customs: Dragoon am großen AMG-Kombi

612 PS und 850 Nm: Werte, wie man sie noch vor einigen Jahren ziemlich sicher der Supersportwagenklasse zugeordnet hätte. Doch anno 2021 steckt so viel Power auch in serienmäßigen Kombis – jedenfalls dann, wenn sie das AMG-Kürzel tragen. Sie gehören im konkreten Fall zu einem E 63 S 4MATIC+ T-Modell, welches nun mit einem Satz schmucker Leichtmetallräder aus dem Hause Barracuda Racing Wheels ausgerüstet wurde.Der Umbau geschah durch die Tuning-Spezialisten von MB Custom aus Heddesheim in der Nähe von Mannheim beziehungsweise Heidelberg. Das Team fungiert als Barracuda Stützpunkt in der Rhein-Neckar-Region. Es installierte an den Achsen des weißen T-Modells das neue Barracuda-Design Dragoon in Highgloss Black, das dem AMG wirklich bestens steht. Die Dragoon ist von sieben Y-Doppelspeichen geprägt, interpretiert dieses traditionelle Felgendesign mit ihrer asymmetrischen Rotationsdynamik allerdings neu. Die in der am AMG E 63 S verbauten Dimension 10x20 Zoll (ET 20/40) besonders ausgeprägte Konkavität wirkt kraftvoll und die dreidimensionale Konturierung der bis in den Felgenrand auslaufenden Speichenpaare sowie deren feine Durchbrüche erinnern gar an die typischen Fräsungen von Schmiederädern.Bezogen sind die Barracuda-Räder am Power-Allradler mit Bereifung der Größen 265/35R20 und 295/30R20. Die Kombinationen passen ohne Nacharbeiten unter die AMG-Karosserie und wurden bei MB Customs via Sondereintragung abgenommen.Weitere Informationen gibt es bei:Marc BreitwieserMB CustomSiemensstraße 368542 HeddesheimTelefon: 01709908064E-Mail: info@mb-custom.deAtemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de