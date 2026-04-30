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Barracuda meets MB Customs: Dragoon-Felgen und mehr am Hot Hatch Golf R

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Für Petrolheads, die einen Hot Hatch aus dem Hause Volkswagen haben wollten, gab es lange Zeit nur eine logische Wahl: den legendären GTI! Dann erwuchs im Jahr 2002 jedoch hauseigene Konkurrenz. Plötzlich war der GTI nicht mehr das stärkste Pferd im Golf-Stall. Diese Ehre kam fortan dem R32 zu. Seitdem entstanden bis heute fünf Generationen des stets mit 4MOTION-Allradantrieb ausgerüsteten und seit der Abkehr vom 3,2-Liter-Saugmotors im Jahr 2009 nur noch R genannten Topmodells. Natürlich greifen Besitzer gerne auch zu nachträglichen Veredelungen ihres Kompaktsportlers. Der aufsehenerregende Auftritt des hiermit vorgestellten Exemplars auf Basis des Golf 7 ist unter anderem hochwertigen Barracuda Racing Wheels zu verdanken.

Verantwortlich für den Umbau waren die Spezialisten von MB-Customs aus dem nahe Mannheim im Norden Baden-Württembergs gelegenen Heddesheim. Das Team um Marc Breitwieser stellte den VW auf dank der Herstellung im Flow Forged-Verfahren leichtgewichtigen Barracuda Dragoon-Felgen. Die sich durch ein detailverliebtes, asymmetrisches Styling auszeichnenden Räder verfügen über die Dimensionen 8,5x19 und 9x19 Zoll. Trotz der unterschiedlichen Breiten misst die Bereifung rundum einheitlich 235/35R19. Als Finish wurde Higloss Black gewählt und die passende Tieferlegung geht auf ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk zurück.

Die Karosserie des Golf R präsentiert sich farblich weitaus weniger dezent und zurückhaltend als die Dragoon. Dank einer Teilfolierung zeigt sie einen markanten Zweifarb-Look: Während die Front bis zur B-Säule blau trägt, ist das Heck in ein sattes Rot gehüllt. Weitere individuelle Akzente setzte MB-Customs mit Hilfe eines Spoilerschwerts und eines Diffusors aus dem Hause Rieger Tuning. Und abrundend verleiht eine Remus-Sportauspuffanlage der extrovertierten Optik mit einem satteren Sound noch mehr Nachdruck.

Weitere Informationen unter:

MB Customs
Marc Breitwieser
Siemensstraße 3
D-68542 Heddesheim
Tel.: +49 (0) 170 / 990 80 64
E-Mail: info@mb-customs.de
www.mb-customs.de

Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen                                    
Tel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0                                                         
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de                        
www.barracuda-europe.de                        

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