Barracuda meets MB Customs: Dragoon-Felgen und mehr am Hot Hatch Golf R
Verantwortlich für den Umbau waren die Spezialisten von MB-Customs aus dem nahe Mannheim im Norden Baden-Württembergs gelegenen Heddesheim. Das Team um Marc Breitwieser stellte den VW auf dank der Herstellung im Flow Forged-Verfahren leichtgewichtigen Barracuda Dragoon-Felgen. Die sich durch ein detailverliebtes, asymmetrisches Styling auszeichnenden Räder verfügen über die Dimensionen 8,5x19 und 9x19 Zoll. Trotz der unterschiedlichen Breiten misst die Bereifung rundum einheitlich 235/35R19. Als Finish wurde Higloss Black gewählt und die passende Tieferlegung geht auf ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk zurück.
Die Karosserie des Golf R präsentiert sich farblich weitaus weniger dezent und zurückhaltend als die Dragoon. Dank einer Teilfolierung zeigt sie einen markanten Zweifarb-Look: Während die Front bis zur B-Säule blau trägt, ist das Heck in ein sattes Rot gehüllt. Weitere individuelle Akzente setzte MB-Customs mit Hilfe eines Spoilerschwerts und eines Diffusors aus dem Hause Rieger Tuning. Und abrundend verleiht eine Remus-Sportauspuffanlage der extrovertierten Optik mit einem satteren Sound noch mehr Nachdruck.
Weitere Informationen unter:
MB Customs
Marc Breitwieser
Siemensstraße 3
D-68542 Heddesheim
Tel.: +49 (0) 170 / 990 80 64
E-Mail: info@mb-customs.de
www.mb-customs.de
Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:
JMS Fahrzeugteile GmbH
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www.barracuda-europe.de