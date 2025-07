Barracuda meets Koch Racing: Dragoon am Kia Proceed GT

Längst hat sich die koreanische Marke Kia vom biederen Image aus ihren Anfangstagen in Europa verabschiedet und sich weltweit als erfolgreicher Player etabliert. Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten die immer ansprechenderen Designs der Fahrzeuge. So hat Kia mit dem Proceed aktuell ein echtes Highlight mit dynamischem und stylischem Shooting Brake-Outfit im Programm. Das hier gezeigte Exemplar der bereits ab Werk besonders sportlich gestalteten GT-Version bekam eine nachträgliche Verfeinerung mit Barracuda Racing Wheels und weiteren Upgrades.Das in Eschweiler beheimatete Team von Koch Racing installierte an den Achsen des Proceed einen Satz Dragoon-Felgen aus Barracudas Ultralight Series. Sie zeichnen sich nicht nur durch ein asymmetrisches Design aus, sondern sind dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren zudem besonders leichtgewichtig. Die Dimensionen betragen rundum 8,5x19 Zoll und die zugehörige Bereifung misst dementsprechend 225/35R19. Alternativ zu dem in diesem Fall gewählten Finish in Glanzschwarz gibt es die Dragoon auch in Bronze und Silber. Zudem ist eine Trimline in Wunsch-Farbton nach RAL im Undercut der Felge erhältlich.Die passende Tieferlegung, um die neuen Räder stimmig unter den Kotflügeln auszurichten, ist Eibach-Federn zu verdanken. Sie senken die Karosserie um 35 Millimeter ab. Und auch die Karosserie des Proceed GT veredelte Koch Racing noch weiter: Die Kia-Spezialisten verbauten einen Giacuzzo-Bodykit, bestehend aus einer Frontspoilerlippe, Seitenschwellern, einem Heckdiffusor sowie einem Dachspoiler.Weitere Informationen unter:Koch RacingAuto-Koch GmbH & Co. KGAuf dem Felde 75D-52249 EschweilerTel.: +49 (0) 24 03 / 50 58 614E-Mail: kochracing@auto-koch.com Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de