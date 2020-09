Barracuda meets HS Motorsport - Project X am tiefergelegten Mercedes GLS

Mit der Project X erweiterte Barracuda Racing Wheels die Reihe der durch die Produktion im innovativen Flow Forming-Verfahren stets besonders leichten „Ultralight Series“-Räder um eine ganz besonders spektakuläre Felge: Sie ist mit ihren üppigen Dimensionen explizit für große, schwere Fahrzeuge wie Luxuslimousinen oder SUVs konzipiert. Diesem Schema entspricht wohl kaum ein Modell besser als der Mercedes-Benz GLS. Ein Exemplar von dessen Baureihe X166 wurde nun in Zusammenarbeit mit HS Motorsport mit einem Satz Project X ausgerüstet.An den Achsen des riesigen Allradlers drehen sich die trotz ihrer Dimensionen von 10x22 Zoll nur 16 Kilogramm schweren Räder im Finish Black Brushed mit Bereifung in 295/30R22. Durch ihr außergewöhnliches Design samt einzigartigerX-Speichen inklusive gebürsteter Oberflächen verleiht die Project X dem GLS einen deutlich sportlicheren Look. Verstärkt wird dies noch durch die dezente Tieferlegung, welche HS Motorsport mittels eines entsprechenden Moduls bewerkstelligte.Weitere Informationen zu dem Umbau sowie zu weiteren Tuning-Optionen aus dem Hause HS Motorsport – etwa Leistungssteigerungen, Sportabgasanlagen oder Sportsitze – gibt es bei:HS Motorsport Performance & Technik GbRKönigsberger Str. 985386 Eching b. MünchenTel.: 089 / 37001723Fax: 089 / 37001726E-Mail: info@hsmotorsport.de

Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de