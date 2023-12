Barracuda meets Giacuzzo: Kia Ceed GT „Pink Lady“ auf Project 3.0-Felgen

Seit einigen Jahren haben sich die koreanischen Autohersteller erfolgreich als ernsthafte Konkurrenz zu den etablierten europäischen Marken etabliert. Besonders gilt das dank guter Qualität und emotionaler Topmodelle in der Kompaktklasse. Allen voran ist hier sicher der Hyundai i30 N zu nennen. Doch auch dessen Schwestermodell Kia Ceed GT weiß trotz weniger Leistung zu überzeugen. Mit einem sportlichen Styling bietet der Ceed GT sich als Basis zum Aufbau eines schicken Tuning-Highlights an. Dies unterstreicht das hiermit vorgestellte Exemplar, aufgewertet unter anderem mit einem Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels.Der Wagen steht auf Project 3.0-Felgen aus Barracudas Ultralight Series. Dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren sind sie sehr leichtgewichtig. Eyecatcher der schwarzen, 8,5x19-zölligen Y-Speichen-Räder sind die gefrästen Kanten. Die Reifen messen 225/35R19, die passende Tieferlegung ist Eibach-Federn zu verdanken. Dass der Ceed GT im Vergleich zur Serie deutlich dynamischer auftritt, liegt zudem am kompletten Bodykit der Kia-Spezialisten von Giacuzzo. Er umfasst einen Frontspoiler, Seitenschweller, einen Heckdiffusor sowie einen Dachkantenspoiler. Wie die Felgen und weitere Details setzen sich sämtliche Komponenten des Bausatzes in Schwarz von der Karosserie ab. Diese bekam eine auffällige Vollfolierung, die ganz offensichtlich der Grund für den Spitznamen des Autos ist: „Pink Lady“.Last but not least sollte der Ceed GT seinem sportlichen Charakter entsprechend auch einen noch markanteren und lautstärkeren Sound bekommen. Dies wurde mittels einer hochwertigen Klappenabgasanlage bewerkstelligt. Sie ist natürlich mit einer ordnungsgemäßen TÜV-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr ausgerüstet.Weitere Informationen unter:Giacuzzo GmbH FahrzeugdesignHolzener Dorfstr. 3D-58708 MendenTel.: +49 (0) 23 73 / 17 90 60Fax: +49 (0) 23 73 / 17 90 657E-Mail: info@giacuzzo.comAtemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de