Barracuda meets Fahrzeugtechnik EFF: Audi A3 8V Cabriolet auf Dragoons

Gerade stecken wir tief im Winter, es ist lange dunkel, ziemlich kalt und immer wieder einmal müssen wir uns mit Schnee und Eis herumschlagen. Diese Jahreszeit drückt aufs Gemüt, aber wir sind bereits auf dem richtigen Weg: Die Tage werden schon wieder länger, der nächste Frühling und der anschließende Sommer kommen bestimmt. Wenn ab März, April oder spätestens Mai die Sonne regelmäßiger ihre wärmenden Strahlen zu uns schickt, werden auch Cabrio-Fans wieder begeistert ihre Open-Air-Autos aus den Garagen auf die Straße bringen. So wie den hier vorgestellten Audi A3 der Baureihe 8V, welcher mit einem Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels und weiteren Upgrades individualisiert ist.Verantwortlich für den Umbau zeichnet Fahrzeugtechnik EFF aus Bechhofen in Mittelfranken. Das Unternehmen ist Barracuda- und JMS Fahrzeugteile-Stützpunkt und installierte an dem Cabriolet die sich durch ein asymmetrisches Design und eine extreme Konkavität auszeichnenden Dragoon-Felgen. Sie messen rundum 9x19 Zoll und setzen sich mit ihrem glanzschwarzen Finish kontrastreich von der grünen Lackierung der Karosserie ab. Markante Akzente sind ferner die goldenen Nabendeckel. Die Bereifung verfügt über die Maße 235/35R19.Die ergänzende Tieferlegung zwecks einer stimmigen Ausrichtung der Räder unter den Kotflügeln und zugleich eine optimierte Fahrdynamik erwirkt ein ST X-Gewindefahrwerk. Ein weiterer Hingucker ist abrundend der aus dem Hause Rieger Tuning stammende Heckdiffusor-Einsatz. Und last but not least sorgt eine Edelstahl-Sportauspuffanlage von Friedrich Motorsport für einen satteren und kernigeren Sound – den man natürlich beim Open Air-Cruisen besonders gut genießen kann.Weitere Informationen unter:Fahrzeugtechnik EFFKleinried 5D-91572 BechhofenTel.: +49 (0) 98 22 / 604 58 80E-Mail: info@fahrzeugtechnik-eff.de Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de