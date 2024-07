Barracuda Razzer und Tuning-Upgrades fürs BMW M240i Coupé

Vom Grunde ihres Wesens her bringen kompakte Coupés beste Voraussetzungen mit, um perfekte Agilität und reichlich Fahrspaß zu bieten. Bestens unter Beweis stellt dies zweifellos der BMW 2er der ersten Modellgeneration F22, umso mehr, wenn es sich um dessen zweitstärkste, besonders sportlich ausgelegte Variante M240i handelt. Natürlich bietet der dank seines turbogeladenen Dreiliter-Reihensechszylinders 340 PS starke Zweitürer dabei technisch wie optisch aber noch Optimierungspotenzial. Dieses nutzen die Besitzer oftmals umfangreich aus. So beispielsweise auch geschehen beim hier vorgestellten Exemplar. Es wurde unter anderem auf einen hochwertigen Felgensatz aus dem Hause Barracuda Racing Wheels gestellt.Die Wahl fiel genauer gesagt auf das noch recht neue Styling Razzer im Finish Black milled. Das Rad stammt aus Barracudas Ultralight Series und ist dementsprechend im gewichtssparenden Flow Forged-Verfahren gefertigt. Die kraftvoll gezeichneten, schwarzen Y-Speichen zeichnen sich durch markante Durchbrüche sowie im patentierten Verfahren gefräste Kanten aus. Die Dimensionen betragen am F22 rundum 8,5x19 Zoll. Dennoch fällt die Bereifung an Front und Heck unterschiedlich aus, misst vorne 225/35R19 und hinten 245/30R19.Als perfekte Ergänzung der sportlicheren und individuelleren Optik entpuppt sich die Tieferlegung. Sie ist einem ST XA-Gewindefahrwerk zu verdanken, das natürlich ferner der Fahrdynamik zugute kommt. Abrundende optische Akzente setzen eine Frontlippe und ein Heckspoiler – jeweils aus Carbon gefertigt und dem M Performance Parts-Programm entstammend.Last but not least darf der M240i noch ungenierter von der Power seines Sechszylinders künden. Verantwortlich dafür zeichnet die hochwertige Eisenmann-Abgasanlage. Sie schließt sich über HJS-Downpipes an das Aggregat an.Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHAnsprechpartner: Jochen SchweikerSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 960 84 0E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de

www.jms-fahrzeugteile.de