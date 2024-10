Barracuda Racing Wheels Europe

Man kann eigentlich nicht wirklich sagen, dass der Audi RS 6 Avant der aktuellen Generation C8 optisch zu zurückhaltend auftreten würde. Mit der eigenständigen Front samt eines großen Kühlschlunds und scharf geschnittener Scheinwerfer, die er mit dem Bruder RS 7 teilt, sowie dem breiten Heck ist er schon im Serienzustand ein wahrer Hingucker. Dass es aber immer noch spektakulärer und auffälliger geht, beweist das hiermit vorgestellte Exemplar, das unter anderem auf einem Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels steht.In den großen Radkästen sitzen rundum die brandneuen Razzer-Felgen in der Dimension 10,5x22 Zoll. Als Vertreter der Ultralight Series sind sie dank der Herstellung im Flow Forged-Verfahren besonders leichtgewichtig. Mit ihrem Finish in Black Milled zeigen sie sich grundsätzlich in Schwarz mit gefrästen und somit silbrig glänzenden Speichenkanten, wodurch ein Zweifarb-Look entsteht. Weitere feine Details sind Durchbrüche in den Y-Speichen. Die Hankook Ventus S1 evo3-Bereifung misst 285/30ZR22. Zwecks einer perfekten Ausrichtung dieser Kombinationen unter den Kotflügeln kamen H&R-Tieferlegungsfedern an Bord. Sie senken die Karosserie um etwa 30 Millimeter ab.Einen essentiellen Beitrag zu dem überragenden Eyecatcher-Faktor des RS 6 leistet darüber hinaus auch seine Komplettfolierung. Dank eines Flipflop-Effekts schillert sie je nach Lichteinfall in sämtlichen Tönen des Farbspektrum von Blau über Violett bis hin zu Orange und Gelb. Passenderweise heißt die erfolgreiche Instagram-Seite des Audis @rs6spectrum. Wer sich den Avant einmal persönlich live ansehen will, hat die Gelegenheit dazu ab Ende November auf der Essen Motor Show. Dort wird er in Halle 4 am gemeinsamen Stand 4A23 des Care Performance Autopflegezentrum Dortmund und der ConGoo Distribution GmbH ausgestellt.Ein großer Dank für die Anfertigung und Bereitstellung der Fotos gilt abschließend den Kooperationspartnern @tatsch.media (Flugplatzbilder) und @shn.visuals (übrige Bilder)!Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de