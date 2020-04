Barracuda Racing Wheels Europe: Tuning-Exot - Ultralight Project 3.0-Felgen am Peugeot 5008

Es gibt in der Tuning-Szene zweifellos Modelle, die sich großer Beliebtheit erfreuen und dementsprechend häufig anzutreffen sind, etwa der VW Golf oder der BMW 3er. Andererseits gibt es Fahrzeuge, die weitaus seltener vorkommen. Selbst unter letzteren eine absolute Rarität ist ohne Frage das große, siebensitzige SUV Peugeot 5008. Ein Exemplar eben dieser Baureihe erhielt nun jedoch eine individualisierende Veredlung mit Hilfe eines hochwertigen Radsatzes aus der Ultralight Series von Barracuda Racing Wheels.Die Wahl fiel auf die Project 3.0-Felgen. Mit ihren Dimensionen 8,5x19 Zoll passen die Y-Speichen-Räder bestens zum Charakter des Franzosen und wirken weder zu groß noch zu klein bemessen. Das Finish Black Milled greift den Farbton der rustikalen Fahrzeug-Beplankung auf und bildet einen perfekten Kontrast zur weißen Lackierung der Karosserie. Zugleich setzen die im patentierten Licardor-Verfahren gefrästen Speichenkonturen tolle Akzente in Silber. Bezogen sind die Felgen mit Goodyear-Bereifung in 255/45R19.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de Instagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe