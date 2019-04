Pressemitteilung BoxID: 746743 (JMS - Fahrzeugteile GmbH)

Barracuda Racing Wheels Europe: Rallye-Limousine auf 19-zölligen Karizzma-Rädern

Lange Zeit lieferten sie sich harte Duelle – sowohl auf den Rallye-Pisten, aus auch in Form der straßenzugelassenen Ableger in den Herzen der JDM-Fans: die japanischen Sportlimousinen Mitsubishi Lancer Evolution und Subaru Impreza WRX STI. Doch dies ist leider vorbei: Während die Produktion des Evo X bereits 2016 endete, wurde vor kurzem auch der Subaru, dessen Namensbestandteil Impreza zuletzt entfiel, eingestellt. Ein Exemplar der jüngsten Modellgeneration wurde nun mit einem hochwertigen Radsatz von Barracuda Racing Wheels ausgerüstet.



An den Achsen des in dem charakteristischen Blau lackierten WRX STI sind Barracuda Karizzma-Felgen der Dimensionen 8,5x19 Zoll montiert. Mit ihrem Finish in matt black polished und und den filigranen Y-Speichen passen die mit 225/35er Reifen bezogenen Räder optisch und stilistisch perfekt zum bulligen Motorsport-Look der Limousine.



Darüber hinaus erhielt der asiatische Sportler eine Absenkung seiner Karosserie um 35 Millimeter mittels entsprechender H&R-Tieferlegungsfedern: So steht er deutlich satter auf der Straße und fährt im Vergleich zur Serie nochmals dynamischer. Alternativ sind bei den deutschen Barracuda-Händlern von JMS Fahrzeugteile auch Gewindefahrwerke sowie zudem weitere Komponenten wie Sportauspuffanlagen und Leistungssteigerungen erhältlich.



Ein Dank geht an die Firma Fahrzeugtechnik EFF, die für den Umbau des Subarus und zudem für die Produktion der Bilder verantwortlich ist.



Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenpro-gramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:



