Barracuda Racing Wheels Europe: Project Car des Barracuda-Stützpunktes in Tschechien - Dragoon am BMW 3er G20

Die Felgen des Herstellers Barracuda Racing Wheels sind seit vielen Jahren nicht nur in Deutschland und der Schweiz, wo sie ihren eigentlichen Ursprung haben, bestens bekannt und beliebt, sondern international erfolgreich. So gibt es unter anderem auch in Tschechien mit dem Team von BSR einen Stützpunkt, der die hochwertigen Felgen vermarktet. Es stellte mit diesem nun präsentierten BMW 330i der aktuellen Modellgeneration G20 ein aufsehenerregendes Showcar auf seine großen Barracuda-Räder.An den Achsen der Münchener Limousine, die dank der Ausstattungslinie M Sport bereits ab Werk recht dynamisch gestylt daherkommt, befinden sich die neuen, dank der Produktion im gewichtsreduzierenden Flow Forming-Verfahren sehr leichten Barracuda Dragoon-Felgen. Sie verfügen über die Dimensionen 8,5x20 Zoll vorne und 10x20 Zoll an der Hinterachse sowie ein Finish in markantem Highgloss Bronze. Bezogen sind sie mit Michelin Pilot Sport 4S-Bereifung in 235/35R20 und 265/30R20.Eine ergänzenden Absenkung der Karosserie zwecks eines noch sportlicheren Auftritts darf an dieser Stelle selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen: Sie ist in diesem Fall auf ein Eibach Pro-Tieferlegungskit zurückzuführen, wobei ein passender Anti Roll Kit aus gleichem Hause die Fahrdynamik zusätzlich optimiert.Einen weiteren Beitrag dazu, dass der BMW ein echter Eyecatcher ist, leistet last but not least selbstverständlich seine auffällige Folierung in Rot, Blau, Weiß und Grau samt großer BSR- und einiger weiterer Schriftzüge.Weitere Informationen unter:BSR Česká republika a SlovenskoBeranových 65, 199 00Praha 9, Czech RepublicTel.: +420 605 700 055E-Mail: mh@bsrczech.czAtemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de