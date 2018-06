Barracuda Racing Wheels Europe: Neues Felgenmodell Ultralight Project 3.0 am VW Golf GTI

Seit mehr als 20 Jahren ist Barracuda Racing Wheels ausgesprochen erfolgreich in der Felgenbranche aktiv und hat dabei Evergreens wie den markant gezeichneten Bestseller „Tzunamee“ im Programm. Doch, um auch in Zukunft weiterhin eine Spitzenposition in der Szene einzunehmen, stellt Barracuda selbstverständlich auch regelmäßig neue Kreationen vor. Dazu gehörten zuletzt die Felgen der Ultralight Series.Diese Familie gewichtsoptimierter Felgenmodelle erhält jetzt Zuwachs in Form der Ultralight Project 3.0. Die konvex-konkave Felge trägt das Finish Black milled ist aus fünf Y-Speichen-Paaren konstruiert. Die jeweiligen Außenseiten dieser zeichnen sich durch eine gefräste Speichenkante in V-Form aus, für deren Anfertigung ein durch die Firma Licardo patentiertes Verfahren genutzt wird. Die Kanten verleihen dem Rad eine außergewöhnliche Optik – nicht nur im Stand, sondern ebenso im Fahrbetrieb. Erhältlich ist die Felge in 8,5x18 Zoll (339 Euro) oder 8,5x19 Zoll (459 Euro). Trotz dieser relativ kompakten Größen beträgt die Konkavität circa fünf Zentimeter. Zudem ist die Ultralight Project 3.0 dank einer großen Freigängigkeit auch bestens zum Einsatz an Fahrzeugen mit üppig dimensionierten Bremsanlagen geeignet.Bestens zu Gesicht steht das neue Rad beispielsweise dem VW Golf GTI der aktuellen, siebten Modellgeneration. Am gezeigten Fahrzeug wurde die Barracuda Ultralight Project 3.0 der Dimensionen 8,5x19 Zoll ET43 samt 225/35er Bereifung mit einer Tieferlegung per KW Variante 3-Gewindefahrwerk kombiniert.Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, auch zum gesamten Barracuda Racing Wheels-Programm, gibt es direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de HS Motorsport & Kfz Technik GbRKönigsbergerstraße 985386 Eching bei MünchenTel.: +49 (0) 89 / 37 00 17 23Fax: +49 (0) 89 / 37 00 17 26E-Mail: info@hsmotorsport.de Aerotechnik Fahrzeugteile AGHofwisenstrasse 17CH-8260 Stein am RheinTel.: +41 (0) 52 742 00 55Fax: +41 (0) 52 742 00 59E-Mail: info@aerotechnik.ch