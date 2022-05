Barracuda Racing Wheels Europe: Fahrzeugtechnik EFF meets Barracuda - Audi A3 Cabrio auf Dragoons

Der Winter ist überwunden, wir sind mitten im Frühling und bald steht sogar schon der Sommer vor der Tür: Das bedeutet auch mehr Sonne und höhere Temperaturen, an manchen Tagen fühlt es sich jetzt schon sehr nach Sommer an. Das hebt natürlich die Laune und die Lebenslust und lädt nicht zuletzt zu etwas Frischluft-Vergnügen im Cabrio ein. Bestens geeignet für ein solches Vorhaben ist beispielsweise der offene Audi A3 8V. Das hiermit vorgestellte Exemplar dessen wurde nun mit einem Satz hochwertiger Barracuda-Felgen veredelt – da ist der Spaß gleich doppelt so groß!Der Open Air-Ingolstädter steht auf den Dragoon-Räder aus der Ultralight Series. Sie sind nicht nur dank der Produktion im Flow Forming-Verfahren besonders leicht. Ferner ziehen die Highgloss Black lackierten und mit goldenen Nabendeckeln akzentuierten Räder mit ihrem asymmetrischen Design die Blicke auf sich. Zudem fallen sie in den gewählten Dimensionen 9x19 Zoll deutlich konkav aus. Die Bereifung misst 235/35R19. Für die ergänzende Tieferlegung um vorne etwa 45 und hinten 40 Millimeter zeichnet ein ST X-Gewindefahrwerk verantwortlich.Umgesetzt wurde der Umbau des Audis durch den Barracuda- sowie übrigens auch Cor.Speed-Stützpunkt und -Showroom Fahrzeugtechnik EFF in Bechhofen. Die mittelfränkischen Spezialisten zeichnen auch für den abrundend am Heck verbauten Diffusor-Einsatz von Rieger Tuning verantwortlich. Dieser bildet nicht zuletzt einen perfekten Rahmen für die beiden dicken ovalen Endrohre der installierten Friedrich Motorsport-Abgasanlage – links wie rechts jeweils eines.Weitere Informationen unter:Fahrzeugtechnik EFFKleinried 591572 BechhofenTel.: 09822 / 60 45 880Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.deInstagram: barracuda.wheelsYoutube: Barracuda Racing WheelsFacebook: Barracuda Racing Wheels Europe