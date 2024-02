Barracuda Racing Wheels Europe: Dragoon-Dynamik für die E-Klasse

Seit Jahrzehnten und über Modellgenerationen hinweg gilt die Mercedes E-Klasse als absolute Komfort-Referenz der oberen Mittelklasse. Und spätestens seit der Präsentation der Baureihe 213 im Jahr 2016 beansprucht die E-Klasse ein weiteres Attribut für sich, welches bis dahin nicht zu ihren Kernkompetenzen zählte: Dynamik. Die sportiven Charakterzüge der 213er-E-Klasse unterstreichen Barracuda Racing Wheels Europe und JMS Fahrzeugteile der hier abgebildeten Limousine.So spendierten die Tuning-Spezialisten aus Neckartenzlingen, welche weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) für den Vertrieb der Barracuda-Felgen verantwortlich zeichnen, dem W 213 einen Satz Dragoon-Leichmetallfelgen aus dem Portfolio der Barracuda Ultralight Series. Diese sehen mit ihren asymmetrischen Y-Speichen-Paaren nicht nur dynamisch aus, sondern reduzieren dank ihres gewichtsoptimierenden Flow Forming-Fertigungsverfahrens auch die ungefederten und rotierenden Massen: ein agileres und präziseres Fahrverhalten ist die spürbare Folge. An der E-Klasse kommen die Dragoon-Felgen vorne in 8,5x20 Zoll mit Hankook Ventus S1 Evo 3-Bereifung in 245/35R20 zum Einsatz, die Antriebskräfte werden hinten von 275/35er Reifen auf extrem konkaven 10,0x20-Zoll-Felgen übertragen. In ihrem Finish Higloss Black fügen sich die Dragoons „nahtlos“ in die komplett glanzschwarze Karosserie ein.Die Tieferlegung um 35 Millimeter an der Vorder- und deren 30 an der Hinterachse führte JMS mittels eines Federnsatzes von H&R herbei. Um die uneingeschränkte Funktionalität der zahlreichen Mercedes-Assistenzsysteme zu gewährleisten, wurden nach der Tieferlegung diverse Kalibrierungen der zugehörigen Sensorik vorgenommen.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de