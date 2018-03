Barracuda Racing Wheels Europe: Barracuda Karizzma 9x20 / 10,5x20 Puresports

Barracuda Racing Wheels präsentiert in Zusammenarbeit mit unserem Model Sabrina Doberstein rechtzeitig zur Saison das Klassikerrad Karizzma in neuen Dimensionen. Ab sofort ist die Felge in der Racing Optikim klassischen Kreuzspeichendesign auch in der Grösse 9x20 Concav und 10,5x20 deep concav lieferbar. Aufgrund der 850kg hohen Traglast der 20 Zoll Version haben nun auch Fahrer wie z.B. eines VW T5/6 , Mercedes Vito ….. nun auch die Möglichkeit Ihr KFZ mit einem solchen sportlichen Rad auszurüsten.

Zusätzlich wurde bei der Entwicklung des Rades auf eine gute Bremsfreigängigkeit für Boliden geachtet.



Die 20-Zoll Version wird lediglich im Farbton Puresports ausgeliefert (schwarz seidenmatt). Weitere Grössen wie 7,5x17/8x18/9x18/8,5x19/9,5x19 sind zusätzlich in der Farbe mattblack polished erhältlich.



Wie gewohnt sind alle Barracuda Racing Wheels in allen gängigen Lochkreisen mit Teilegutachten lieferbar für eine problemlose Abnahme bei der Prüfstelle.

