Barracuda-Klassiker Karizzma am Münchener Power-Cabriolet BMW F82 M4

Die Münchener Mittelklasse-Topmodelle stehen kurz vor der Ablösung, das neue M4-Coupé und die Limousinen-Version M3 werden in Kürze enthüllt. Das aktuelle Cabrio F82 hat noch etwas Gnadenfrist und wird erst 2021 ersetzt. Akuten Handlungsbedarf gibt es in dieser Hinsicht aber ohnehin nicht, schließlich gehört das bisherige Modell nach wie vor zu den attraktivsten Vertretern seiner Klasse. Dies gilt umso mehr, wenn der M-Dauerbrenner wie dieses Exemplar mit einem Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels und weiteren Verfeinerungen ausgerüstet wurde.In den Radkästen installierten die Barracuda-Kooperationspartner von cardiologie Tuning aus Bergisch Gladbach die schon seit vielen Jahren bewährten Barracuda Karizzma-Felgen in 9x20 Zoll ET27 und 10,5x20 Zoll ET35 mit 265/30er respektive 285/30er Bereifung. Mit ihrem „PureSports“ genannten, mattschwarzen Finish passen sie bestens zu der Lackierung der Karosserie. Selbiges gilt für die gleichfalls entsprechend eingefärbten Endrohre der Abgasanlage.Eine weitere Optimierung des dynamischen Auftritts des M4 stellt die Tieferlegung mittels Eibach-Sportfedern dar. Und last but not least generiert der schon ab Werk kraftvolle Biturbo-Reihensechszylinder dank einer Stage 1-Softwareoptimierung samt Aufhebung der Vmax-Begrenzung sowie der Installation eines Pipercross-Sportluftfilters nun nicht nur bis zu 520 PS und 680 Nm, sondern erreicht dank Aufhebung der Vmax-Begrenzung sogar mehr als 300 km/h.Weitere Informationen unter:cardiologie TuningInhaber Torben ManzkeBuchholzstr. 7351469 Bergisch GladbachTel.: 02202 / 247 99 29E-Mail: info@car-diologie.deAtemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHHauptstr. 2672141 WalddorfhäslachTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de