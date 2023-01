Barracuda Dragoons und mehr am Audi A5 3.2 FSI

Es muss nicht immer das neueste Basismodell sein, um ein ansehnliches Tuning-Fahrzeug mit absolutem Eyecatcher-Faktor zu kreieren. Vielmehr lässt sich älteren Baureihen mit aktuellen Upgrades sogar recht einfach ein signifikant verjüngter Look spendieren. So etwa im Falle des hier vorgestellten Coupés, einem Exemplar der sich längst schnurstracks auf dem weg zum modernen Klassiker befindlichen ersten Generation des Audi A5. Der vom 265 PS starken 3,2-Liter-FSI-V6 angetriebene Ingolstädter erhielt einen Satz hochwertiger Felgen von Barracuda Racing Wheels sowie weitere Individualisierungen.An den Achsen des Audis sitzen so nun rundum die dank der Produktion im Flow Forming-Prozess sehr leichten Dragoon-Räder aus Barracudas Ultralight Series. Sie weisen rundum die Dimensionen 10x20 Zoll auf und präsentieren sich dabei extrem konkav. Ein echtes Highlight ist auch das Finish in Higloss Silber. Die zugehörige Bereifung misst 255/30ZR20.Die perfekt passende Tieferlegung um vorne wie hinten 35 Millimeter realisierte JMS Fahrzeugteile mit Hilfe eines Satzes Spezialfedern, die mit den Seriendämpfern des A5 kombiniert sind. Für optische Akzente, die den dynamischen Zweitürer noch sportlicher auftreten lassen, wurde ein kompletter Bodykit aus dem JMS Racelook Exclusive Line-Programm installiert. Er umfasst eine Frontspoilerlippe, Seitenschweller sowie einen Heckdiffusor-Einsatz.Letzterer dient als perfekter Rahmen für die insgesamt vier, links wie rechts jeweils paarweise angeordneten 90x70-Millimeter-Endrohre des Eisenmann-Endschalldämpfers. Neben der optischen Verfeinerung der Rückansicht sorgt dieser natürlich auch für einen noch markanteren und satteren Sound des 3,2-Liter-Sechszylinders.Die hochwertigen JMS-Produkte erhalten Sie im Autohaus, im gut sortierten Fachhandel oder direkt bei JMS Fahrzeugteile ( www.jms-fahrzeugteile.de ). Alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen zum gesamten JMS Fahrzeugteile-Programm gibt es bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de