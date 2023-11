Barracuda Dragoon auf dynamischem Ford-Van S-Max

Vans haben auf dem Markt keinen einfachen Stand. Seit Jahren schon haben die oftmals ähnlich geräumigen und zugleich trendigeren SUVs den praktischen Großraum-Fahrzeugen den Rang abgelaufen. Obwohl zuletzt Hersteller wie Volvo und Lexus den Start neuer Modelle in Aussicht stellen, wurden mit der Zeit zahlreiche Baureihen eingestellt oder durch SUVs und Crossover ersetzt. Eigentlich schade, müssen Vans doch nicht immer biedere Vernunftsautos sein. Stattdessen können sie auch einen dynamischen Charakter haben. So wie der Ford S-Max. Umso mehr gilt dies, wenn der Wagen wie dieses Exemplar mit einem Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels aufgerüstet ist.Ein Satz Dragoon-Räder unterstreicht den Auftritt des dank der ST Line-Ausstattung schon ab Werk besonders sportlich gestylten S-Max zusätzlich. Die dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren sehr leichten Felgen messen rundum 8,5x20 Zoll und besitzen ein Finish in Highgloss Silver. Die zugehörige Bereifung verfügt über die Abmessungen 245/35 ZR20.Als perfekte Ergänzung zu einem neuen, großformatigen Radsatz empfiehlt sich selbstverständlich stets eine Reduzierung der Bodenfreiheit. Schließlich sollen die neuen Kombinationen möglichst stimmig unter den Kotflügeln ausgerichtet werden. So geschah es selbstverständlich auch im Falle des Fords. Der Kölner Van ist mit H&R-Tieferlegungsfedern ausgestattet.Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de