Barracuda Dragoon-Leichtmetallfelgen am Luxus-Coupé Lexus RC 200t

Der Bereich der sportlich-dynamischen Mittelklasse-Coupés wird in Deutschland zweifellos von den heimischen Modelle dominiert – sei es nun der BMW 4er, der Audi A5 oder auch der neue Mercedes CLE. Schade eigentlich, denn auch abseits dieses etablierten Trios, gibt es durchaus schicke und interessante Alternativen. So beispielsweise den Lexus RC, der bei uns ein echter Exot ist. Das hier gezeigte Exemplar des RC 200t mit Vierzylinder-Turbomotor beweist, dass sich der Japaner auch zum Aufbau eines schicken Tuning-Fahrzeugs bestens eignet.



Herzstück des Umbaus sind zweifellos die neuen Räder. Die Spezialisten von JMS Fahrzeugteile installierten an den Achsen hochwertige Dragoon-Felgen von Barracuda Racing Wheels. Kein Wunder, schließlich haben sie bekanntlich (mit Ausnahme der Schweiz) den weltweiten Vertrieb für die Produkte aus diesem Hause übernommen. Die im Finish „Hyper Silber“ gewählten Räder entstammen der Ultralight Series und sind dank der Produktion im Flow Forming-Verfahren besonders leicht. An der Vorderachse sind sie in der 8,5x20 Zoll großen Konkav-Variante verbaut, hinten in der 10x20 Zoll messenden Deep Konkav-Ausführung.



Die aufgezogenen Hankook Ventus S1 evo3-Bereifungen weisen dementsprechend die Größen 235/35R20 und 265/30R20 auf. Als passende Ergänzung kam zudem ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk an Bord. Es lässt die neue Rad/Reifen-Kombination perfekt unter den Kotflügeln stehen.



Neben Felgen und Fahrwerken bietet JMS Fahrzeugteile auf Wunsch noch diverses weiteres sportliches Zubehör von A bis Z. Natürlich sorgt das Team stets für eine ordnungsgemäße TÜV-Abnahme der Modifikationen – so wie auch im Falle des RC 200t per Sondereintragung. Und auch für Interessenten, die für den Umbau nicht an den schwäbischen Unternehmenssitz kommen können oder wollen, gibt es auch die richtige Lösung. JMS pflegt nämlich national wie international ein großes Netzwerk mit Händlern und Stützpunkten, an denen Umbauten ebenfalls möglich sind.



