BMW G87 M2 von MrSpectrum: Barracuda Razzer-Felgen, Folierung und mehr
Barracuda Racing Wheels Europe
Wie schon beim RS 6 wählte MrSpectrum für den M2 die Razzer-Felgen aus Barracudas Ultralight Series. Sie zeichnen sich dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren durch ein geringes Gewicht aus. An der Vorderachse ist die Concave-Version in 10x20 Zoll installiert, hinten kommt sogar die 10,5x21-zöllige Deep Concave-Variante zum Einsatz. Das Finish in Hyper Silber lässt die detailverliebt und raffiniert gestylte Y-Speichen-Felge ebenso klassisch wie zeitlos wirken. Die Hankook Ventus S1 evo3-Bereifung misst 285/30ZR20 und 295/25ZR21. Natürlich verfügt die Razzer über passende Teilegutachten, welche eine problemlose Eintragung in die Fahrzeugpapiere des BMWs ermöglichten.
Ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk bewirkt einerseits eine Tieferlegung, welche die neuen Räder perfekt unter den Kotflügeln stehen lässt. Andererseits beschert es dem M2 eine optimierte Fahrdynamik. Die Installation der Fahrwerkstechnik und Räder sowie die Eintragung und eine professionelle Achsvermessung erfolgten bei cardiologie Tuning in Bergisch Gladbach. Als abrundendes Highlight erhielt das M-Coupé bei WrapCut Folientechnik eine Inozetek Super Gloss Metallic-Folierung in Royalty Purple.
Abschließend geht ein Dank für die Anfertigung der Bilder an @scope_shots.
Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels" oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels".
