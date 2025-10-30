Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040846

JMS - Fahrzeugteile GmbH Schulstr. 28 72654 Neckartenzlingen, Deutschland http://www.racelook.de
Ansprechpartner:in Herr Jochen Schweiker +49 7127 960840
Logo der Firma JMS - Fahrzeugteile GmbH

BMW G87 M2 von MrSpectrum: Barracuda Razzer-Felgen, Folierung und mehr

Barracuda Racing Wheels Europe

(lifePR) (Neckartenzlingen, )
Im Laufe der letzten Jahre sorgte MrSpectrum mit seinem in eine Rainbow-Folie gehüllten Audi RS 6 Avant in der Tuning-Szene für Aufsehen. Dies hat er unter anderem einem beeindruckenden Social Media-Erfolg zu verdanken. Seine Instagram-Seite @rs6spectrum zählt mittlerweile etwa 230.000 Follower! Nun legt MrSpectrum nach und präsentiert ein zweites Auto: einen BMW M2 der aktuellen Generation G87. Im Zuge eines Gemeinschaftsprojekts mit verschiedenen Partnern erhielt dieser eine umfangreiche Veredelung. Darunter waren neben Hankook, KW Automotive, cardiologie Tuning und SHD Powdercoating auch JMS Fahrzeugteile respektive Barracuda Racing Wheels. Aus dem Portfolio der trendigen Marke stammen die hochwertigen Felgen des Coupés.

Wie schon beim RS 6 wählte MrSpectrum für den M2 die Razzer-Felgen aus Barracudas Ultralight Series. Sie zeichnen sich dank der Produktion im Flow Forged-Verfahren durch ein geringes Gewicht aus. An der Vorderachse ist die Concave-Version in 10x20 Zoll installiert, hinten kommt sogar die 10,5x21-zöllige Deep Concave-Variante zum Einsatz. Das Finish in Hyper Silber lässt die detailverliebt und raffiniert gestylte Y-Speichen-Felge ebenso klassisch wie zeitlos wirken. Die Hankook Ventus S1 evo3-Bereifung misst 285/30ZR20 und 295/25ZR21. Natürlich verfügt die Razzer über passende Teilegutachten, welche eine problemlose Eintragung in die Fahrzeugpapiere des BMWs ermöglichten.

Ein KW Variante 3-Gewindefahrwerk bewirkt einerseits eine Tieferlegung, welche die neuen Räder perfekt unter den Kotflügeln stehen lässt. Andererseits beschert es dem M2 eine optimierte Fahrdynamik. Die Installation der Fahrwerkstechnik und Räder sowie die Eintragung und eine professionelle Achsvermessung erfolgten bei cardiologie Tuning in Bergisch Gladbach. Als abrundendes Highlight erhielt das M-Coupé bei WrapCut Folientechnik eine Inozetek Super Gloss Metallic-Folierung in Royalty Purple.

Abschließend geht ein Dank für die Anfertigung der Bilder an @scope_shots.

Atemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:

JMS Fahrzeugteile GmbH
Schulstr. 28
D-72654 Neckartenzlingen                                    
Tel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0                                                                    
E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de                        
www.barracuda-europe.de                     

                                              

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.