BMW 135i Coupé im Cup-Sportler-Style mit 19-zölligen Project 2.0

Unterhalb des M3 respektive M4 hat BMW bekanntlich ein kompakte Coupés etabliert, welche schnell zu hoher Popularität fanden. Während die neue Generation G87 des M2 gerade ihre Markteinführung erlebt und sich erst noch beweisen muss, fußt die Beliebtheit der sportlichen Zweitürer vor allem auf dem Vorgänger und ersten M2, dem F87. Den Grundstein legte unterdessen das für kaum mehr als ein Jahr angebotene und nur 6.331-mal gebaute 1er M Coupé. Eines dieser Exemplare scheint beim ersten flüchtigen Blick auf die Front dieses von JMS Fahrzeugteile veredelte Fahrzeug zu sein.Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen 135i, der die Schürze im Look des Topmodells im Zuge eines umfangreiches Tunings erhielt. Im Rahmen dessen wurde auch ein Satz hochwertiger Barracuda Racing Wheels installiert. Die Wahl fiel auf die Project 2.0-Felgen, die ein gradliniges Zehn-Speichen-Design sowie ein klassisches Finish in Brushed Silver aufweisen. Die Dimensionen betragen 8,5x19 und 9,5x19 Zoll, die zugehörige Bereifung misst 225/35ZR19 und 255/30ZR19. Als Vertreter von Barracudas Ultralight Series sind die Räder im modernen Flow Forged-Verfahren gefertigt und dementsprechend sehr leichtgewichtig. Die perfekt stimmige Ausrichtung unter den Kotflügeln ist einer Tieferlegung der Karosserie um vorne 35 und hinten 30 Millimeter mit Hilfe von Eibach-Federn zu verdanken.Auch im Übrigen ist der E82 135i optisch ein echter Eycatcher, nicht nur aufgrund seiner Folierung im 28 Black-Design: Die Front trägt seitliche Flaps aus dem Hause Bauer sowie eine Spoilerlippe. Letztere stammt ebenso von Rieger Tuning wie der Diffusor-Einsatz. Die Abrisskante am Heck ist aus dem M Performance Parts-Portfolio, während der für einen Cup-Motorsport-Look sorgende Carbon-Flügel von Carbonwerk stammt. Last but not least beschert eine M Performance-Abgasanlage dem Coupé einen seiner sportlich-dynamischen Optik entsprechenden, deutlich markanteren Motorensound.Wer noch mehr über den individualisierten BMW 135i und seinen Besitzer Luca erfahren will, sollte einmal auf dessen Instagram-Seite vorbeischauen: lucaa.fryAtemberaubende Videos von Barracuda gibt es auf dem YouTube-Kanal „Barracuda Racing Wheels“ oder interaktiv auf dem Instagram-Profil „barracuda.wheels“. Erhält-lich sind die Leichtmetallräder aus dem umfangreichen Barracuda-Felgenprogramm im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbH