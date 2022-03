Ab sofort verfügbar - der neue Barracuda / Cor.Speed-Katalog 2022

Schon seit mehr als 20 Jahren stehen die aus der Schweiz stammenden Marken Barracuda Racing Wheels und Cor.Speed Sports Wheels für hochwertige Premium-Felgen mit trendigen Designs. Den exklusiven Europa-Vertrieb der Räder hat schon seit vielen Jahren JMS Fahrzeugteile übernommen. Nun haben die Spezialisten aus dem schwäbischen Neckartenzlingen ihren brandneuen Barracuda- und Cor.Speed-Felgenkatalog 2022 an den Start gebracht.Auf 32 Seiten bietet dieser einen umfangreichen und detaillierten Überblick zu den Felgenprogrammen von Barracuda und Cor.Speed. Dank Elementen wie QR-Codes, die zu Drehteller-Videos der Felgen sowie Fahrzeugclips und Bildergalerien führen, bietet der Katalog ein ganz neues, interaktives und multimediales Leseerlebnis.Verfügbar ist der neue Katalog ab sofort in der digitalen pdf-Variante bequem und kostenlos zum Download über die Webseiten von Barracuda Europe, Cor.Speed Europe sowie auch JMS Fahrzeugteile:Alternativ kann er jedoch auch in gedruckter Form im JMS-Onlineshop bestellt oder natürlich vor Ort am Unternehmenssitz abgeholt werden. Ferner haben JMS-Vertriebspartner die Möglichkeit, größere Menge zur Weitergabe an ihre Kunden anzufordern.Atemberaubende Videos von Barracuda und Cor.Speed gibt es auf den YouTube-Kanälen „Barracuda Racing Wheels“ und „Corspeed Sports Wheels“ oder interaktiv auf den Instagram-Profilen „barracuda.wheels“ und „corspeed.sports.wheels“. Erhältlich sind die Leichtmetallräder aus den umfangreichen Barracuda- und Cor.Speed-Felgenprogrammen im Autohaus oder dem gut sortierten Reifen- und Fachhandel. Alternativ gibt es sie wie auch alle weiteren Fakten sowie Preis- und Lieferinformationen, direkt bei:JMS Fahrzeugteile GmbHSchulstr. 28D-72654 NeckartenzlingenTel.: +49 (0) 71 27 / 96084-0Fax: +49 (0) 71 27 / 96084-20E-Mail: info@jms-fahrzeugteile.de