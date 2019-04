Pressemitteilung BoxID: 748937 (JEWE Handels GmbH)

Spitzenschwinger Christian Stucki an der BEA Bern

Am Samstag, 27. April 2019 besucht Christian «Chrigu» Stucki die BEA Bern. Zwischen 11 und 12 Uhr sowie 14 und 15 Uhr gibt der erfolgreiche Spitzenschwinger Autogramme am Stand B010 in der Halle 3.0.



Als Sieger des Kilchberger Schwingets 2008 und des Unspunnen Schwingets 2017 konnte sich Christian Stucki zwei der prestigeträchtigsten Titel sichern. Bei den Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten wurde er einmal Zweiter (2013), zweimal Dritter (2004 und 2010), einmal Vierter (2007) und einmal Siebter (2016). Insgesamt hat er bis jetzt 127 Kränze gewonnen, davon 41 Kranzfestsiege. Am Samstag, 27. April 2019 können ihn seine Fans am Stand B010 in der Halle 3.0 besuchen, Autogramme holen und sich mit ihm unterhalten – einmal zwischen 11 und 12 Uhr, einmal zwischen 14 und 15 Uhr.



Gelernter Forstwart und Chauffeur

1985 in Aarberg geboren wuchs Christian Stucki in Diessbach bei Büren auf. Er ist gelernter Forstwart und arbeitet seit 2006 als Chauffeur. Nach einem strengen Tag im Sägemehl oder nach der Arbeit geniesst es «Chrigu» Stucki, in einer Infrarotkabine zu entspannen. Dank der Tiefenwirkung der hochwertigen Strahler beschleunigt er so die Regeneration der Muskulatur und schont zugleich das Herz-Kreislauf-System. Auf die Infrarotkabine aufmerksam geworden ist er durch die Seuzacher Manufaktur «Jenny & Weber Infrarotkabinen», die seit dem 31. Juli 2018 zu seinen Official Suppliern gehört.

Website Promotion JEWE Handels GmbH Über Jenny & Weber

Die Jenny & Weber Infrarotkabinen sind eine Marke der JEWE Handels GmbH. Die Kabinen sind eine technische Weiterentwicklung der österreichischen Bodytherm, einer im Ausland seit über zehn Jahren etablierten Marke. Die JEWE Handels GmbH besteht aus den beiden Inhabern Christian Jenny und Andreas Weber. Seit über sieben Jahren handeln Jenny & Weber mit Infrarotkabinen und vertreiben diese in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Die Schweizer Manufaktur hat ihren Sitz in Seuzach bei Winterthur, wo sich die Büroräumlichkeiten, das Lager, die Werkstatt, die Produktion sowie ein kleinen Ausstellungsraum befinden. Während der BEA Bern vom 26. April bis 4. Mai 2019 können sich Interessierte am Stand B010 in der Halle 3.0 über die Infrarotkabinen informieren.

